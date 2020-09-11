Лидер партии и парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко в пятницу получила новый результат теста на китайский вирус

Об этом сообщила пресс-секретарь политика Марина Сорока на своей странице в Facebook. По ее словам, Тимошенко полностью преодолела вирус.

"Юлия Владимировна получила отрицательный результат теста... Она чувствует себя значительно лучше. Пока остается воспаление легких, но лечение идет успешно, и вскоре она уже вернется к нормальной жизни и к работе", - говорится в сообщении.

Напомним, о заболевании Тимошенко стало известно 23 августа.

Спустя два дня, 25 августа, появилась информация о резком ухудшении состоянию Тимошенко. В СМИ со ссылкой на осведомленный источник сообщали, что ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, состояние в целом было стабильно тяжелое и температура не опускалась ниже 39 градусов.

Кроме Тимошенко вирус также выявили у ее дочери Евгении и зятя Артура Чечеткина, которые переносят болезнь в легкой форме.

2 сентября впервые отозвалась сама Тимошенко.

"Почти две недели борьбы с тяжелой болезнью меняют ощущение реальности. Но об этом поговорим чуть позже... А сегодня, наконец, кризисное состояние удалось пережить, и хотя до выздоровления еще далеко, теперь уже есть возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни", - написала она на своей странице в Facebook.

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