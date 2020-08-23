Появилась информация о том, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко подхватила опасный вирус, который вот уже более полугода свирепствует в мире

Кроме Тимошенко, заболели также и ее родные. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на свои достоверные источники. Пока остается неизвестным, при каких обстоятельствах Тимошенко, а также ее дочь Евгения с супругом Артуром Чечеткиным заразились китайским вирусом.

В каком состоянии пребывает политик после обнаружения вируса и как проходит лечение - выясняется.

Напомним, первая леди Украины Елена Зеленская, а также семилетний сын президента Кирилл переболели китайским вирусом. Супруга главы государства после месяца затишья впервые отозвалась в соцсети, рассказав подробности лечения.

По словам Зеленской, обнаружение болезни в июне этого года стало для нее полной неожиданностью - не было никаких симптомов. Елена рассказала о трех самых трудных днях, когда ей было "действительно очень плохо". В частности, у нее жутко болела голова и не давал покоя сильный кашель.

Наследник президентской четы перенес болезнь куда легче матери.

"К счастью, сын легко перенес болезнь, было только незначительное повышение температуры. С тех пор мы были в больнице вместе, вдвоем нам было веселее, - поделилась первая леди, вспомнив о перенесенных "ужасах".

Зеленская предупредила украинцев, что "к сожалению, особенность этого вируса в том, что сначала человек может не почувствовать никаких симптомов, а уже через два-три дня - пневмония".

Напомним, что карантин снова усилили, принято жесткое решение по транспорту: "Укрзализныця отменяет...".

Как сообщала Politeka, карантин готовятся ужесточить, украинцев предупредили о новых ограничениях: "С 10 августа...".