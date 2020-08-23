Лидер "Батькивщини" Юлия Тимошенко борется с недугом

Как передает Politеka.net, пресс-секретарь народного депутата Марина Сорока подтвердила озвученную ранее информацию о заражении Тимошенко китайским вирусом. Сорока раскрыла детали у себя на страничке в соцсети Фейсбук.

"Да, к сожалению это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны Covid-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется!", - говорится в сообщении.

Пользователи кинулись комментировать пост и желать скорейшего выздоровления политику.

"Она сильная, она и этот недуг одолеет! Юлия выздоравливай, ты очень нужна украинскому народу!"

"Скорейшего выздоровления ❤ ❤ ❤ и чтобы последствия обошли стороной"

"Если 39 - это еще не тяжелый - людей с 40 не спешат класть в больницу"

Напомним, появилась информация, что кроме Тимошенко китайский вирус также обнаружили у ее ближайших родственников, а именно у дочери Евгении и ее мужа Артура Чечеткина.

Отметим, за минувшие сутки китайским вирусом заболели 1987 человек, из них 159 детей и 88 медработников. Госпитализированы 343 человека, зафиксировано 27 летальных случаев и 500 фактов выздоровления.

До этого мы рассказывали о предупреждении украинцам от первой леди Елены Зеленской, которая переболела этим опасным вирусом более месяца назад.

Жена президента сообщила о коварстве вируса: " Не было никаких симптомов. Просто очередной тест оказался положительным... Сначала человек может не почувствовать никаких симптомов, а уже через два-три дня - пневмония".

Напомним, что карантин снова усилили, принято жесткое решение по транспорту: "Укрзализныця отменяет...".

Как сообщала Politeka, карантин готовятся ужесточить, украинцев предупредили о новых ограничениях: "С 10 августа...".