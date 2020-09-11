Против Украины на Донбассе воюют не боевики и террористы, а оккупационные войска РФ



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"У меня ярость и отчаяние. Сейчас много кто пишет про эту позорную инспекцию позиций наших войск. И снова пошли в оборот понятия: сепары, боевики, террористы. Еще только не хватает повстанцев и ополченцев", - возмутился политолог. Как передает Politeka.net , такое мнение озвучил политолог Михаил Бесараб."У меня ярость и отчаяние. Сейчас много кто пишет про эту позорную инспекцию позиций наших войск. И снова пошли в оборот понятия: сепары, боевики, террористы. Еще только не хватает повстанцев и ополченцев", - возмутился политолог. По его словам украинцам уже наконец-то стоит понять, что на Донбассе против Украины воюют оккупационные войска.

"Неужели так трудно раз и навсегда установить себе, что те, кто воюют против Украины, являются оккупантами или оккупационными войсками. Абсолютно все - от местных алкашей до военных, которые туда пришли. Так правильно и грамотно", - уверен Бесараб.



По его словам, не признавая этот факт, украинцы признают наличие конфликта внутри страны.



