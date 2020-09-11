Против Украины на Донбассе воюют не боевики и террористы, а оккупационные войска РФ
Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил политолог Михаил Бесараб.
"У меня ярость и отчаяние. Сейчас много кто пишет про эту позорную инспекцию позиций наших войск. И снова пошли в оборот понятия: сепары, боевики, террористы. Еще только не хватает повстанцев и ополченцев", - возмутился политолог.
Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил политолог Михаил Бесараб.
"У меня ярость и отчаяние. Сейчас много кто пишет про эту позорную инспекцию позиций наших войск. И снова пошли в оборот понятия: сепары, боевики, террористы. Еще только не хватает повстанцев и ополченцев", - возмутился политолог.
По его словам украинцам уже наконец-то стоит понять, что на Донбассе против Украины воюют оккупационные войска.
"Неужели так трудно раз и навсегда установить себе, что те, кто воюют против Украины, являются оккупантами или оккупационными войсками. Абсолютно все - от местных алкашей до военных, которые туда пришли. Так правильно и грамотно", - уверен Бесараб.
По его словам, не признавая этот факт, украинцы признают наличие конфликта внутри страны.
По его словам, не признавая этот факт, украинцы признают наличие конфликта внутри страны.
"Ибо называя их сепарами или боевиками, мы признаем, что в Украине гражданская война. Если мы называем их террористами, то мы деактуализируем факт международной войны России против Украины. Вникните в это, очередной раз публично проговаривая. Это важные детали. Потому что война ведется и в информационном пространстве. Война за ясность и сознание",- заключил эксперт.
Напомним, Украина отказалась провести совместную инспекцию с представителями самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР".
По словам украинских властей, "ДНР" и "ЛНР" выдвинули ряд противоречащих друг другу требований, которые «искажают характер договоренностей о режиме прекращения огня».
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