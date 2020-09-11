Против Украины на Донбассе воюют не боевики и террористы, а оккупационные войска РФ

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил политолог Михаил Бесараб.

"У меня ярость и отчаяние. Сейчас много кто пишет про эту позорную инспекцию позиций наших войск. И снова пошли в оборот понятия: сепары, боевики, террористы. Еще только не хватает повстанцев и ополченцев", - возмутился политолог.
 
По его словам украинцам уже наконец-то стоит понять, что на Донбассе против Украины воюют оккупационные войска.

"Неужели так трудно раз и навсегда установить себе, что те, кто воюют против Украины, являются оккупантами или оккупационными войсками. Абсолютно все - от местных алкашей до военных, которые туда пришли. Так правильно и грамотно", - уверен Бесараб.

По его словам, не признавая этот факт, украинцы признают наличие конфликта внутри страны.

"Ибо называя их сепарами или боевиками, мы признаем, что в Украине гражданская война. Если мы называем их террористами, то мы деактуализируем факт международной войны России против Украины. Вникните в это, очередной раз публично проговаривая. Это важные детали. Потому что война ведется и в информационном пространстве. Война за ясность и сознание",- заключил эксперт.

Напомним,  Украина отказалась провести совместную инспекцию с представителями  самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР". 

По словам украинских властей, "ДНР" и "ЛНР" выдвинули ряд противоречащих друг другу требований, которые «искажают характер договоренностей о режиме прекращения огня».

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