Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко "подколола" свою коллегу из "Слуги народа" Ирину Верещук за использование зонтика в предвыборном агитационном ролике
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на видео телеканала "1+1".
Так, в эфире программы "Право на власть" кандидат в мэры Киева Ирина Верещук и нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко устроили словесную перепалку.
В частности, Геращенко акцентировала на необходимости соответствующего опыта, чтобы стать мэром столицы. В ответ на это Верещук спросила, какой был опыт у Виталия Кличко, которого поддерживала партия Порошенко, когда тот шел на выборы.
"Спасибо за вопрос, действительно, у него был опыт - он не летал на зонтиках. У него был прекрасный опыт работы в городском совете, он был сначала депутатом, он был лидером крупной партии "Удар" и большой парламентской фракции в ОГА", - напомнила Геращенко.
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В ответ на это Верещук намекнула, что такой опыт Кличко не помог и посоветовала Геращенко "смотреть на себя в зеркало", прежде чем предъявлять другим, кого они поддерживают на выборах.
"А киевляне, я вам как киевлянка хочу посоветовать, они любят вежливых женщин. Не хамите, пожалуйста, в студии", - сказала Геращенко.
Когда Ирину Верещук пригласили к центральному микрофону, нардеп от "Европейской солидарности" пошутила: "Без зонтика сегодня?".
"Это остроумно, вы считаете?", - сказала Верещук.
Геращенко ответила утвердительно, отметив, что это же ее ролик.
Напомним, Верещук сливает Кличко выборы под прикрытием глупой наружной рекламы, - блогер.
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