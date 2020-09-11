Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко "подколола" свою коллегу из "Слуги народа" Ирину Верещук за использование зонтика в предвыборном агитационном ролике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на видео телеканала "1+1".

Так, в эфире программы "Право на власть" кандидат в мэры Киева Ирина Верещук и нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко устроили словесную перепалку.

В частности, Геращенко акцентировала на необходимости соответствующего опыта, чтобы стать мэром столицы. В ответ на это Верещук спросила, какой был опыт у Виталия Кличко, которого поддерживала партия Порошенко, когда тот шел на выборы.

"Спасибо за вопрос, действительно, у него был опыт - он не летал на зонтиках. У него был прекрасный опыт работы в городском совете, он был сначала депутатом, он был лидером крупной партии "Удар" и большой парламентской фракции в ОГА", - напомнила Геращенко.

В ответ на это Верещук намекнула, что такой опыт Кличко не помог и посоветовала Геращенко "смотреть на себя в зеркало", прежде чем предъявлять другим, кого они поддерживают на выборах.

"А киевляне, я вам как киевлянка хочу посоветовать, они любят вежливых женщин. Не хамите, пожалуйста, в студии", - сказала Геращенко.

Когда Ирину Верещук пригласили к центральному микрофону, нардеп от "Европейской солидарности" пошутила: "Без зонтика сегодня?".

"Это остроумно, вы считаете?", - сказала Верещук.

Геращенко ответила утвердительно, отметив, что это же ее ролик.

"Без парасольки сьогодні?": Геращенко посперечалась з Верещук через її "політ" над Києвом "Без парасольки сьогодні?": Геращенко посперечалась з Верещук через її "політ" над Києвом. В ефірі ток-шоу «Право на владу» співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко покепкувала над «слугою народу» Іриною Верещук через відео, в якому претендентка на пост мера Києва ніби «літає» із зеленою парасолькою. Верещук відповіла, що парасолька допомогла їй побачити "Ленінську кузню" і магазини "Рошен". Gepostet von ПРАВО НА ВЛАДУ am Donnerstag, 10. September 2020

Напомним, Верещук сливает Кличко выборы под прикрытием глупой наружной рекламы, - блогер.

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