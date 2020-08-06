Бывшая народная депутатка Ирина Фарион жестко раскритиковала народную избранницу от партии "Слуга народа" Ирину Верещук за ее слова о проводнике украинских националистов Степане Бандере

Как передает Politeka, свое заявление по поводу Верещук "свободовка" Фарион обнародовала на своем Telegram-канале.

По мнению Фарион, Верещук недостойно высказалась о Герое Украины Степане Бандере.

"Когда слышу эту глупую шавку от зеленых слуг, которая Верещук, то думаю: вот оно величайшее унижение и превращение Дамы в бабское политическое чучело. Эта примитивная панельная д*ра что-то там гаркнула о Бандере... Разве есть смысл ей, безгранично т*пой и оскотиневшей, что-то доказывать. Разве это червячище женского рода способно понять великость Бандеры?"- говорится в сообщении Фарион.

По мнению Фарион, Верещук подтвердила правильность жестоких методов Бандеры по отношению к врагам Украины.

"С к*рвами не дискутируют на темы Героев, потому что они просто не знают, что это и кто они. Жизни к*рв заземленная, продажная. Пока ползают, то порой натыкаешься на них ногами. Их царство – политическая канализация. То есть зэшуты", - добавила "свободовка".

Как известно, ранее Ирина Верещук заявила, что "политика государства должна измениться.

"Безусловно, Бандера стал героем для большей части общества, образом национализма... И следует понять, что эта историческая фигура никогда не найдет места в украинском пантеоне героев. Потому что история, как бы мы ею не "крутили", соврать мира не позволит", - заявила нардеп от "Слуги народа".

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