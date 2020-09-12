Общественный деятель Андрей Пальчевский объяснил повышение смертности от коронавируса в Украине

Как передает Politeka.net, соответственное видео он опубликовал на своей страничке в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"Ну что, доигрались? 70 человек умерло сегодня за ночь. Это такой привет ковид-скептикам от наших медицинских властей. Наш министр здравоохранения Степанов, сделав грустные глаза, рассказывает, что лекарств у нас нет. Их разворовала вся эта шайка, которую Зеленский пригрел возле себя.", - отметил общественный деятель.

По его словам, в сложившейся ситуации, эпидемия в Украине затянется до зимы.

"Люди уже говорят, что молятся на Супрун. Это что же нужно было вытворять с собственным народом? Мы останемся к зиме с вирусом и без выборов", - заключил Пальчевский.

умирает уже 70 в день/ а лекарства украли... ки Gepostet von Андрей Пальчевский am Samstag, 12. September 2020

Напомним, в Украине готовят просмотр карантина в "красных" зонах.

Министерство здравоохранения Украины намерено внести изменения в перечень ограничений, которые действуют для "красной" и "оранжевой" зон карантина.

Как заявил глава Минздрава Максим Степанов, совместно с мэрами городов будет пересмотрена возможность изменить часть запретов "красной" зоны, учитывая ситуацию на местах.