Общественный деятель Андрей Пальчевский объяснил повышение смертности от коронавируса в Украине
Как передает Politeka.net, соответственное видео он опубликовал на своей страничке в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
"Ну что, доигрались? 70 человек умерло сегодня за ночь. Это такой привет ковид-скептикам от наших медицинских властей. Наш министр здравоохранения Степанов, сделав грустные глаза, рассказывает, что лекарств у нас нет. Их разворовала вся эта шайка, которую Зеленский пригрел возле себя.", - отметил общественный деятель.
По его словам, в сложившейся ситуации, эпидемия в Украине затянется до зимы.
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"Люди уже говорят, что молятся на Супрун. Это что же нужно было вытворять с собственным народом? Мы останемся к зиме с вирусом и без выборов", - заключил Пальчевский.
Напомним, в Украине готовят просмотр карантина в "красных" зонах.
Министерство здравоохранения Украины намерено внести изменения в перечень ограничений, которые действуют для "красной" и "оранжевой" зон карантина.
Как заявил глава Минздрава Максим Степанов, совместно с мэрами городов будет пересмотрена возможность изменить часть запретов "красной" зоны, учитывая ситуацию на местах.
Как сообщала Politeka, могут посадить на три года: в украинских школах вводят суровое наказание за несоблюдение карантина.