В случае нарушения учебными заведениями карантина руководителям грозит наказание
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.
Отмечается, что в случае несоблюдения требований законодательства Украины об охране здоровья руководители учреждений образования несут гражданскую, административную или уголовную ответственность и им будет грозить штраф или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
Кроме этого, в случае смерти ученика, вызванной несоблюдением карантина, директора заведения могут лишить свободы на срок от трех до пяти лет.
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Также размер штрафа для граждан за нарушение карантина составляет от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Для должностных лиц – от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов.
Ранее мы рассказывали об ужесточении карантина в Украине.
Так, Кабмин решил расширить красную зону карантина и ввел новое эпидемическое зонирование.
Ужесточение карантина коснется тех населенных пунктов, которые попали в красную зону: Тернополь, Черновцы, Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Измаил и другие, а новые ограничительные меры будут действовать в течение следующих 14 дней.
Напомним, учебный год в Украине под угрозой срыва, инфекционист озвучил тревожный прогноз.
Как сообщала Politeka, данные по смертности от китайской заразы в Украине поставили под сомнение.
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