В случае нарушения учебными заведениями карантина руководителям грозит наказание

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.

Отмечается, что в случае несоблюдения требований законодательства Украины об охране здоровья руководители учреждений образования несут гражданскую, административную или уголовную ответственность и им будет грозить штраф или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Кроме этого, в случае смерти ученика, вызванной несоблюдением карантина, директора заведения могут лишить свободы на срок от трех до пяти лет.

Также размер штрафа для граждан за нарушение карантина составляет от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Для должностных лиц – от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов.

Ранее мы рассказывали об ужесточении карантина в Украине.

Так, Кабмин решил расширить красную зону карантина и ввел новое эпидемическое зонирование.

Ужесточение карантина коснется тех населенных пунктов, которые попали в красную зону: Тернополь, Черновцы, Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Измаил и другие, а новые ограничительные меры будут действовать в течение следующих 14 дней.

Напомним, учебный год в Украине под угрозой срыва, инфекционист озвучил тревожный прогноз.

Как сообщала Politeka, данные по смертности от китайской заразы в Украине поставили под сомнение.

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