В партии "Европейская солидарность" практически определились, кого выдвинут на должность мэра Киева

Об этом передает Politeka со ссылкой на издание Вести.

Источники сайта утверждают, что это – жена бывшего президента Украины Марина Порошенко.

"Долго думали и решили, что против Кличко мы можем выдвинуть Марину Порошенко. Расчет таков: Марина Анатольевна стала в последние годы публичным лицом. У нее высокая узнаваемость и в Киеве, и в стране. Ну и главное — у нее фамилия, как у нашего лидера, что важно", – рассказали в одном из киевских штабов ЕС.

При этом, в партии говорит, что считают Кличко не соперником, а, скорее, союзником.

"Мы не соперники, а партнеры. Сейчас мы каждый за себя, но, согласно договоренностям, откровенно "мочить" друг друга не будем", – сообщил собеседник издания.

Politeka писала, что экс-президент Петр Порошенко добился разительных перемен во внешности. Если в мае украинцы обратили внимание, как Петру Порошенко удалось похудеть, то уже в июне его заподозрили в визитах к пластическому хирургу.

Сперва стало известно, что Петр Порошенко пользовался услугами испанской клиники SHA, где прошел 7-дневный курс омоложения. В этом учреждении программа снижения веса стоит от €3600 без проживания, за которое еще придется отдать пару тысяч.

Петр Порошенко обращался за помощью к пластическим хирургам. Об этом сообщили журналисты, пообщавшись со специалистами в области пластической хирургии.

Они уверены, что Петр Порошенко не просто худел, а и сделал пластическую операцию на лице. Конкретнее - довольно популярную круговую подтяжку лица и блефаропластику (то есть операцию по изменению формы век и разреза глаз)", - говорится в сообщении.

Специалисты утверждают, что у после процедур у пятого президента Украины появился побочный эффект, так называемый "эффект круглого глаза", когда веко оттопыривается книзу, в этом случае между нижним краем радужки и веком виден белок.

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