В сети оценили возможное выдвижение Марины Порошенко в мэры Киева

Как передает Politeka.net, в сети появился ролик, на котором жена пятого президента Украины появилась в партийном видеоролике.

На кадрах она помогает волонтерам и берет участие в доставке в больницы и детские дома медицинского оборудования.

В сети уже допускают, что Марина Порошенко будет брать участие в выборах в мэры Киева.

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"Неужели таки идёт?", - задался вопросом блогер Михаил Шнайдер.

Украинцы в сети неоднозначно отреагировали на возможное решение жены Петра Порошенко включится в борьбу за кресло градоначальника столицы Украины.
 
"Что этой семье происходит? Мания величия?", "То один Петька воровал, теперь будут вместе. Еще не нажрались!", "Хай бог милует! Виталька двух слов не свяжет, а эта просто мычать будет... Ну, деятели...", "Как в сказке: не хочу быть Мариной, а хочу быть Мэркиней Киевской",  "Выглядит она постоянно, как лицо подневольное, и куда её домашний узурпатор укажет, туда она и пойдёт...", - писали в сети.
 

 