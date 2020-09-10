В сети оценили возможное выдвижение Марины Порошенко в мэры Киева
Как передает Politeka.net, в сети появился ролик, на котором жена пятого президента Украины появилась в партийном видеоролике.
На кадрах она помогает волонтерам и берет участие в доставке в больницы и детские дома медицинского оборудования.
В сети уже допускают, что Марина Порошенко будет брать участие в выборах в мэры Киева.
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А еще Politeka сообщала, что Порошенко спровоцировал новый скандал своим заявлением
Также Politeka писала, что Порошенко встретился с Коломойским.