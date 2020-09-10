В сети оценили возможное выдвижение Марины Порошенко в мэры Киева

Как передает Politeka.net, в сети появился ролик, на котором жена пятого президента Украины появилась в партийном видеоролике.

На кадрах она помогает волонтерам и берет участие в доставке в больницы и детские дома медицинского оборудования.

В сети уже допускают, что Марина Порошенко будет брать участие в выборах в мэры Киева.