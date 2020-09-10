В условиях местных выборов партийное строительство в Украине оживилось и активизировалось

Об этом в своем блоге рассказал украинский политолог Вадим Карасев. По его словам, сегодня в украинских медиа очень много говорят о том, что Петр Порошенко может пойти на выборы мэра. Карасев отметил, что «Европейской солидарности» необходимо попасть в Киевраду, так как местные выборы – это своеобразная подготовка к парламентским выборам.

«Для того, чтобы получить внушительный результат на выборах в Киевраду, необходимо Порошенко избираться на выборы мэра. А сможет ли Порошенко выиграть выборы у Кличко, учитывая то, что он с запаздыванием вступает в гонку, где лидером является Кличко. А если Порошенко проиграет эту гонку? Не будет ли это серьезным ударом по политическому имиджу шестого президента Украины? Поражение Порошенко на выборах мэра – это больше, чем поражение другого кандидата», - отмечает Карасев.

По его словам, экс-президент вряд ли примет решение идти на местные выборы, так как удар в случае проигрыша будет слишком серьезным. Поражение для такого человека как Порошенко может стать политической катастрофой. Карасев отметил, что вести «ЕС» на выборы все же придется, поэтому не исключено, что кандидатом от этой политической силы может стать Марина Порошенко.

«Хороший ход политтехнологический. А главное – в духе времени, в новом тренде. Поскольку сейчас мы видим новую феминистскую волну, феминистскую повестку политическую, когда в политику идут женщины», - добавил Карасев.

Он также рассказал о новом тренде, когда жены политиков в силу тех или иных обстоятельствах заменяют собой политиков, используя именной фамильный бренд. Он привел пример Беларуси, где мужа на выборах заменила Светлана Тихоновская. Также идут разговоры о том, что Навального на выборах может заменить его жена Юлия.

Напомним, что Чаплыга рассказал, как Разумков может сменить Зеленского на посту президента.

А еще Politeka писала, что политолог рассказал, что новая власть хочет использовать на киевских выборах правоохранительную машину, как это делал Янукович.

Также Politeka сообщала, что Марина Порошенко появилась в предвыборном ролике, ошеломив украинцев.