Политик слегка не в себе

Российский политик Владимир Жириновский попросил РФ разобраться с "болезнями", к которым он отнес и Украину

В частности, он заявил, что Украина, Белоруссия, Ефремов и Навальный являются заболеваниями, которыми поражена Россия. Он добавил, что эти "вирусы" нужно срочно вылечить.

Такие странные выводы он сделал на своем личном Телеграм-канале.

Неадекватный Жириновский заявил, что с перечисленными "заболеваниями" Россия должна бороться и искоренить их пока не стало слишком поздно. В противном случае Российская Федерация столкнется с серьезными и ужасающими последствиями.

"Украина уже 6 лет дымит, Белоруссия вот-вот задымит, Ефремов – в тюрьме, а Навальный – в больничной палате. Пока эти вирусы не вылечим – порядка в наших головах не будет. А это в свою очередь закончится беспорядком в желудках, а потом и ноги наши пойдут в другу сторону", - отметил скандальный политик.

Также ранее сообщалось, что Владимир Жириновский сделал очередной скандальный призыв.

В частности неадекватный политик публично выступил против Турции, призвав Грецию и Францию заставить Турцию "себя уважать" и если понадобиться сделать это силой. По сути, политик призвал Европу к новому вооруженному конфликту.

Он высказал уверенность в том, что европейцам стоит "заставить" турков "себя уважать".

Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов.

Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.

Также Politeka писала, невменяемый Жириновский нашел нового врага на карте мира.