Беларусь может столкнутся с серьезными проблемами, если власть не будет слышать протестующих

Такое заявление в интервью изданию Wiener Zeitung сделал президент Владимир Зеленский.

По его словам, соседняя страна "может получить что-то вроде Майдана" при условии, если нынешняя власть откажется от диалога с людьми, которые выходят на массовые протесты.

На вопрос собеседника, можно ли сравнить протесты в Беларуси с Революцией Достоинства, президент Владимир Зеленский сказал следующее: "Я не знаю. Но я однозначно поддерживаю беларуский народ. Люди борются за свободу и за демократию, без агрессии и насилия. Никто не бросает камни, никто не поджигает здания".

Глава государства также добавил, что сейчас протестующие в Беларуси подвергаются жестокому обращению со стороны государства.

"Для меня важно, чтобы не было кровавой бани. Если государство откажется от диалога с народом, Беларусь может получить что-то вроде Майдана. Чего я пока не вижу - но я не специалист по Беларуси - так это символического лидера, вокруг которого люди могут сплотиться. В любом случае важно, чтобы белорусы сами решали свое будущее", - продолжил Зеленский.

Подытоживая, президент выразил сомнение относительно того, может ли Беларусь выступать посредником между Украиной и Россией после того, как Лукашенко открыто встал на сторону Кремля.

"Честно говоря, не знаю. Считаю разумным подождать, пока ситуация в Беларуси снова не стабилизируется", - резюмировал глава государства в общении с журналистами.

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В свою очередь Александр Лукашенко заявил, что в основе всего лежит экономика.

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Как сообщала Politeka, Лукашенко заговорил об угрозе аннексии.

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