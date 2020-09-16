Средние выплаты председателя наблюдательного совета «Укрзализныци» Шевки Аджунера почти в 4 раза превышают средние выплаты голов аналогичных компаний в Германии и Франции. Об этом сообщается в материале «Обозревателя» «Независимые наблюдательные советы вместо министров ли улучшилось управление государственными компаниями?»

Средние выплаты в председателя наблюдательного совета «Укрзализныци» Шевки Аджунера составляют 23 тыс евро в месяц. Его коллеги из аналогичных компаний в европейских странах получают почти в 4 раза меньше.

«Например, средние выплаты в председателя наблюдательного совета Укрзализныци (23 тыс евро в месяц) в 3,7 раза превышали выплаты у коллег Шевки Аджунера с аналогичных компаний - операторов железных дорог Германии (информация о вознаграждении Дойче Бана Мишеля Оденволда - 75 тыс евро за 2019 в отчете на стр. 50) и Франции (информация о вознаграждении председателя совета директоров Есенсиеф - 75 тыс евро за 2019 в отчете на стр. 58) », - сообщает «Обозреватель».

Напомним, ранее политолог Ростислав Балабан заявил, что Наблюдательный совет «Укрзализныци» неэффективен. По его мнению, наблюдательные советы не выполнили ту миссию, которая на них возлагалась, и их нужно ликвидировать и продумать другой - понятный и прозрачный механизм.