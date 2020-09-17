Расследование «Роттердам+» оказалось одним из самых громких сфабрикованных дел в исполнении Национального антикоррупционного бюро (НАБУ)
Об этом пишет издание «Обозреватель» в статье «Много шума из ничего. ТОП-10 надуманных и слитых дел НАБУ».
«За 4 года расследования дела, в котором политически обвиняли тогда еще президента Порошенко, никто так и не доказал наличие убытков. В деле вообще не оказалось пострадавших. В итоге уже при новом президенте наконец провели комплексную экспертизу, которая установила отсутствие убытков, вызванных действием формулы, и дело просто закрыли», - пишет издание.
«Обозреватель» отмечает, что руководство НАБУ неоднократно голословно заявляло об ущербе от формулы в размере почти 19 млрд грн, однако экспертного подтверждения этим убыткам найдено не было.
Напомним, 28 августа Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила о закрытии дела «Роттердам+» из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.
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11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы «Роттердам +». К этому также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение убытков.
9 сентября сторона защиты официально получила от САП копию постановления о закрытии этого дела.
Это расследование проводилось с марта 2017 по август 2020 г. В нем принимали участие 15 детективов НАБУ и 7 прокуроров САП, а расходы бюджета на их работу оцениваются в 96 млн грн.
Формула «Роттердам +» действовала в 2016-2019 годах для определения рыночной стоимости угля при расчете прогнозной оптовой цены электроэнергии.
Формула автоматически прекратила действие 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии, после этого цена угля и электроэнергии для промышленных потребителей выросла.