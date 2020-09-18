Военный эксперт Алексей Арестович рассказал о последствиях для Украины уступок Кремлю



В частности, он предупредил, что украинской стороне нельзя идти на какие-то серьезные уступки РФ, которые потребует Россия, ведь как только украинские политики на это пойдут, то нашу страну будет ожидать что-то похожее на Майдан и страна окажется в большой опасности, пишет Диалог.

Он также признал, что такой сценарий может ослабить коллективную возможность Украины к сопротивлению против агрессора. К такому исходу также не готовы и в украинском парламенте.

"Дальше ситуация становится малоуправляемой, уличной и надо будет бороться за улицу. К чему, я боюсь, президент и парламент, не вполне готовы", - сказал Арестович.

Эксперт пояснил, что в то же самое время Россия прекрасно понимает какая ситуация может ожидать Украину, если пойдут на уступки России, поэтому они делают все возможное, чтобы завести Киев именно в этот узкий сценарий и запустить "нисходящей вниз".

"Все, что нам требуется, коренным образом исправить коммуникацию Офиса президента с Парламентом, народом, всеми силами, проясняя каждый свой шаг. Для этого нужно иметь политическое мужество. Россия начнет немедленно давить, в том числе и на фронте, потому что у них один способ действовать - это хитрый капкан Кремля для Украины", - предупреждает Арестович.

Напомним, Алексей Арестович рассказал, что тысячи украинских военных готовятся дать отпор "русской весне".

Как сообщала Politeka, Алексей Арестович рассказал, что Украина ответит армии России своими масштабными учениями под названием "Объединенные усилия-2020".

Также Politeka писала, что Алексей Арестович заявил, что Беларусь уже не будет прежней, страну ждет 1917-й год.