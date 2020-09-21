У президента Украины Владимира Зеленского пояснили, зачем РФ стягивает войска в аннексированном Крыму

Постоянный представитель президента Украины Владимира Зеленского в Автономной республике Крым Антон Кориневич в эфире канала "Украина 24" заявил, что в Крым перебрасывается большое количество нового вооружения из России.

При этом он пояснил, что Россия активно стягивает войска в аннексированный украинский Крым, используя полуостров как военный плацдарм и организовывая там учения.

"Во-первых, это делается перманентно, потому что крымчане не нужны России. Крым нужен только как военный плацдарм на территории Средиземноморского бассейна. Именно поэтому туда было перемещено чрезвычайно большое количество новейшего вооружения в места, где может храниться ядерное оружие", – сказал он.

По словам Кориневича, еще одной причиной стягивания войск на полуостров являются запланированные военные учения, которые вскоре должны состояться.

"Мы еще имеем случай учений "Кавказ-2020", соответственно, в Крым тоже стягиваются российские военные абсолютно из разных регионов России. То есть это еще и угроза вируса", – отметил он.

Также ранее сообщалось, что Украине нужно начать доносить до мира данные о том, как и для чего Россия использовала воду в Крыму, иначе мы проиграем эту битву.



Напомним, в Крыму полиция будет стеречь питьевую воду от людей.

Как сообщала Politeka, оккупанты устроили катастрофу на Донбассе, территории повторяют судьбу Крыма.

Кроме того Politeka писала, что оккупанты решили сэкономить на жителях Крыма и оставить их без воды: "слишком затратно".