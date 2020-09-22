На неподконтрольной территории Донбасса можно сформировать временное правительство для проведения там местных выборов
Такое мнение озвучил замглавы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин.
По его словам, такой вариант можно реализировать под эгидой ООН.
"Я полностью согласен с тем, что прежде чем проводить выборы, надо обеспечить безопасность. Но как обеспечить безопасность? Это должны руководители страны думать. Как одно из средств я предложил использовать мандат Совета Безопасности ООН и образовать временное правительство на этих территориях, которые сейчас не подконтрольные Украины", - передает "УП" слова Фокина.
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Политик отметил, что в случае успешной реализации данного плана выборы на Донбассе будут признанными.
"Как правило, такие выборы одной из сторон признаются сфальсифицированными, нелегитимными и тому подобное. А если это будет проведен под эгидой ООН, то никто даже и рот не откроет. Выборы будут признаны состоявшимися", - отметил он.
Ранее глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что постановление Верховной Рады, в котором говорится об отмене местных выборов в ОРДЛО, противоречит Минским договоренностям.
Кроме того, Кравчук рассказал на заседании трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе, проходившем 18–19 августа, Россия поставила ультиматум об изменении Верховной Радой Украины постановления о местных выборах 2020 года.
Россияне требуют, чтобы выборы проводились также на территории оккупированных частей Луганской и Донецкой областей.
Напомним, местные выборы в Украине 25 октября 2020 года пройдут по новому избирательному законодательству. В городах с населением более 10 тысяч можно будет проголосовать не только за партию, но и за отдельного ее кандидата.
Напомним, Кравчук "спел" хвалебную оду Скабеевой.
Также Politeka сообщала, Кравчук подталкивает Украину к судьбе Приднестровья, Портников указал на важный момент.
Как Politeka писала, что Кравчук заявил о готовности вести переговоры с боевиками "Л/ДНР".