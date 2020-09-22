На неподконтрольной территории Донбасса можно сформировать временное правительство для проведения там местных выборов

Такое мнение озвучил замглавы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин.

По его словам, такой вариант можно реализировать под эгидой ООН.

"Я полностью согласен с тем, что прежде чем проводить выборы, надо обеспечить безопасность. Но как обеспечить безопасность? Это должны руководители страны думать. Как одно из средств я предложил использовать мандат Совета Безопасности ООН и образовать временное правительство на этих территориях, которые сейчас не подконтрольные Украины", - передает "УП" слова Фокина.

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Политик отметил, что в случае успешной реализации данного плана выборы на Донбассе будут признанными.

"Как правило, такие выборы одной из сторон признаются сфальсифицированными, нелегитимными и тому подобное. А если это будет проведен под эгидой ООН, то никто даже и рот не откроет. Выборы будут признаны состоявшимися", - отметил он.

Ранее глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что постановление Верховной Рады, в котором говорится об отмене местных выборов в ОРДЛО, противоречит Минским договоренностям.

Леонид Кравчук


Кроме того, Кравчук рассказал на заседании трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе, проходившем 18–19 августа, Россия поставила ультиматум об изменении Верховной Радой Украины постановления о местных выборах 2020 года.

Россияне требуют, чтобы выборы проводились также на территории оккупированных частей Луганской и Донецкой областей.

Напомним,  местные выборы в Украине 25 октября 2020 года пройдут по новому избирательному законодательству. В городах с населением более 10 тысяч можно будет проголосовать не только за партию, но и за отдельного ее кандидата.

Напомним, Кравчук "спел" хвалебную оду Скабеевой.

Также Politeka сообщала, Кравчук подталкивает Украину к судьбе Приднестровья, Портников указал на важный момент.

Как Politeka писала, что Кравчук заявил о готовности вести переговоры с боевиками "Л/ДНР".


 