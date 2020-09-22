В Верховной Раде готовят изменения на период проведения выборов

В парламенте зарегистрировали законопроект № 4117 об особенностях проведения выборов во время карантина из-за китайского вируса. В документе, в частности, прописаны особенности голосования граждан, находящихся на самоизоляции или в обсервации.

Отмечается, что украинцы с подтвержденным диагнозом, а также находятся на обсервации и самоизоляции, смогут голосовать по месту пребывания.

Для этого не позднее 12:00 последней субботы перед днем голосования по почте или через других лиц нужно подать в участковую избирательную комиссию заявление с просьбой обеспечить голосование по месту пребывания. В заявлении должно быть указано место нахождения избирателя и справка учреждения здравоохранения (семейного врача) о направлении избирателя на самоизоляцию, обсервацию в связи с подозрением или подтвержденным диагнозом китайского вируса.

Участковая избирательная комиссия по истечении срока на подачу таких заявлений в последний день перед днем голосования на своем заседании производит отдельную выдержку из списка избирателей.

Голосование для таких избирателей организуют три члена участковой избирательной комиссии, которые являются представителями различных субъектов представления кандидатур в состав избирательной комиссии.

Для голосования по месту нахождения избирателей на самоизоляции/обсервации, членам избирательной комиссии выдают отдельную опломбированную или опечатанный переносную избирательную урну, в которую вбрасывается контрольный лист.

Согласно закону, переносную избирательную урну для голосования украинцев на самоизоляции, а также избирательную урну для голосования на избирательном участке избирателей с признаками респираторного заболевания УИК открывать последними.

А члены участковой избирательной комиссии при этом должны быть в средствах индивидуальной защиты.

Напомним, очередные региональные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

Отметим, по состоянию на вторник, 22 сентября, общее количество подтвержденных случаев заболевания китайским вирусом в Украине достигло 181 237 человек.

За последние сутки заболело 2884 человека (сутки ранее - 2675 человек).

Всего выздоровели 79901 человека (на 1717 человек больше, чем по данным на 21 сентября). От китайского вируса умерли 3642 человека (59 человек за сутки). По данным на понедельник, 21 сентября, эта цифра равнялась 26 жертвам. Продолжают болеть 97 694 человек (на 1 108 человек больше, чем сутки ранее).

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