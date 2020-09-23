Главе МОЗ Максиму Степанову жестко досталось от президента Владимира Зеленского

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба ОПУ.

Так, глава государства потребовал от Степанова отчитаться относительно некоторых медицинских закупок.

Во время совещания Зеленский поинтересовался у главы профильного министерства, почему не были закуплены аппараты ИВЛ на 100 млн, в которых нуждаются зараженные китайским вирусом.

Глава государства также поинтересовался, почему МОЗ почти из 3 млрд, которые были выделены на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты, потрачено только 514 млн.

"Уже в октябре будут готовы первые 120 приемных отделений из более чем 200, которые мы обещали. Отделения будут, а техники в них – нет", - возмутился Зеленский во время селекторного совещания.

Президент также добавил, что в госбюджете необходимо заложить деньги на создание современной биологической лаборатории в Украине, где лучшие отечественные ученые будут заниматься разработкой вакцин, в том числе и от китайского вируса.

Ранее мы рассказывали, как глава МОЗ Максим Степанов возмутился безответственностью украинцев на карантине.

Так, глава министерства раскритиковал проведение музыкального фестиваля в Запорожье. Он не сомневается, что это мероприятие может плачевно закончиться для украинцев.

"У меня нет ни одного вопроса к людям, у меня вопрос к организаторам. Извините, но это просто трэш какой-то, то что вы делаете. Другого слова у меня просто нет", - сказал Степанов.

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