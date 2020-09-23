Главе МОЗ Максиму Степанову жестко досталось от президента Владимира Зеленского
Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба ОПУ.
Так, глава государства потребовал от Степанова отчитаться относительно некоторых медицинских закупок.
Во время совещания Зеленский поинтересовался у главы профильного министерства, почему не были закуплены аппараты ИВЛ на 100 млн, в которых нуждаются зараженные китайским вирусом.
"Нельзя будет расплачиваться": Нацбанк сообщил об изменениях с 1 октября, коснется всех украинцев
Роскошная Асмус вышла в свет и показала, что потерял Харламов: "Лучше Кошкиной"
Бесстыжая «невеста» Харламова в бикини показала упругие формы со всех сторон: "Что ж ты делаешь-то?"
Ситуация с карантином резко ухудшилась, срочное предупреждение Минздрава: что ждет украинцев
Глава государства также поинтересовался, почему МОЗ почти из 3 млрд, которые были выделены на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты, потрачено только 514 млн.
"Уже в октябре будут готовы первые 120 приемных отделений из более чем 200, которые мы обещали. Отделения будут, а техники в них – нет", - возмутился Зеленский во время селекторного совещания.
Президент также добавил, что в госбюджете необходимо заложить деньги на создание современной биологической лаборатории в Украине, где лучшие отечественные ученые будут заниматься разработкой вакцин, в том числе и от китайского вируса.
Ранее мы рассказывали, как глава МОЗ Максим Степанов возмутился безответственностью украинцев на карантине.
Так, глава министерства раскритиковал проведение музыкального фестиваля в Запорожье. Он не сомневается, что это мероприятие может плачевно закончиться для украинцев.
"У меня нет ни одного вопроса к людям, у меня вопрос к организаторам. Извините, но это просто трэш какой-то, то что вы делаете. Другого слова у меня просто нет", - сказал Степанов.
Напомним, лекарства в Украине будут продавать по-новому, важное разъяснение Минздрава
Как сообщала Politeka, украинцы будут проходить самоизоляцию по-новому, в Минздраве раскрыли детали
Также Politeka писала, что ограничения на госпитализацию, Степанов озвучил украинцам новые правила