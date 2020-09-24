Нынешняя осень чревата для Украины многими опасностями.

На первом месте среди них эксперты называют возможную эскалацию военного конфликта с Россией. До сих пор политика президента Владимира Зеленского вела к тому, что стреляли на Донбассе всё реже. Однако теперь местные выборы, которые должны состояться 25 октября, ведут к неразрешимому противоречию. Российская сторона требует, чтобы они прошли на Донбассе до вывода оккупационных войск, а украинская – после. Между тем, Леонид Кравчук и Витольд Фокин на переговорах в Минске ведут себя так, что зачастую становится непонятно, Украину они там представляют или Россию. Существует вероятность, что зашедшие в тупик переговоры приведут к обострению на линии фронта.

Кроме того, во второй половине октября и ноябре ожидается новая вспышка коронавирусной инфекции. Однако в этот раз она будет совмещаться с сезонными болезнями, такими, как грипп и ОРВИ. Болезни станут «помогать» друг другу и мешать врачам.

Вопреки обыкновенному, на экономическом «фронте» ждать каких-то осложнений не приходится. Падение гривны никакими прогнозами не предусмотрено. Однако, как обычно бывает в осенне-зимний период, возрастут цены на газ, следовательно, и на всё, что так или иначе с ним связано.

Предстоящие через месяц местные выборы накаливают противостояние между различными политическими силами. Это противостояние достигло уже такого градуса, что может вылиться в вооружённое насилие, как это уже произошло между бойцами «Азова» и сторонниками нардепа Кивы. Вполне возможно, что различные партии станут не только драться, но и стрелять.

Верховная Рада, где ещё недавно сторонники Зеленского составляли большинство, всё менее охотно поддерживает его начинания. Как правило, «слугам народа» для особенно важных решений и назначений приходится искать поддержки других фракций, что не идёт в плюс самому Зеленскому. Эксперты допускают вероятность раскола правящей коалиции и парламентского кризиса.

Ранее сообщалось о возможном повышении тарифов на газ предстоящей зимой.

Также президент Зеленский рассказал об успехах на пути к миру на Донбассе.