Головний пріоритет для глави Української держави - повернення українських територій і закінчення війни

Про це в інтерв'ю австрійському виданню Wiener Zeitung заявив Президент України Володимир Зеленський, передає Politeka.

"Коли я щось обіцяю, це - не порожні слова. Закінчення війни і повернення українських територій – це мій головний пріоритет. І це не романтичні обіцянки", – заявив президент.

Також Зеленський розповів, які передвиборчі обіцянки в плані мирного регулювання йому вдалося виконати.

"Ми багато чого досягли. Ми повернули 140 осіб з полону. Ми здійснили розведення військ. Там більше не стріляють, майже ніхто не гине. За винятком однієї смерті, втрат протягом семи тижнів не було. Це всі бачать, і Європа теж. Іноді бувають постріли з боку сепаратистів. Але ми не відповідаємо на них, і це добре", – цитує видання главу держави.

Крім того, Володимир Зеленський розповів, як погано живеться простим українцям на непідконтрольній території Донбасу.

"У шахтарів на окупованому Донбасі все погано: вони не отримують нормальної заробітної плати і повинні платити високі ціни на воду і електроенергію. Якщо терпіння людей там вичерпається, то можуть виникнути заворушення", - сказав він.

Politeka писала про те, що стало відомо, як Україна бореться з наслідками економічної кризи, викликаної пандемією китайського вірусу. Про це в інтерв'ю австрійському виданню Wiener Zeitung розповів президент Володимир Зеленський.

Так, глава держави похвалився, що Україна нібито бореться з економічною кризою за допомогою дешевих кредитів.

Зеленський у спілкуванні з журналістами підтвердив, що в результаті кризи, спровокованої пандемією китайського вірусу, деякі українці втратили роботу, а багато підприємств оголосили себе банкрутами.

Більш того, на підприємствах українцям істотно урізали зарплати, і деяких почали відправляти в неоплачувану відпустку.

"Ми, звичайно, не можемо друкувати доларові купюри, це зрозуміло. Але ми розробляємо кредитні програми, щоб допомогти людям пережити кризу – підприємствам, фермерам і так далі. Раніше розмір виплат по кредиту становив від 20 до 25 відсотків, тепер від 5 до 9 відсотків. Люди вже взяли ці кредити на суму 6 мільярдів гривень (майже 180 мільйонів євро)", – похвалився Зеленський в інтерв'ю журналістам.

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