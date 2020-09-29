Бывший прокурор Крыма вспомнила о полуострове без воды

Бывшая прокурор аннексированного Россией Крыма и так называемый депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская рассказала о своем видении приговора, который, по ее мнению, следует вынести украинским деятелям, якобы ответственным за "разжигание войны на Донбассе"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на интервью Ксении Собчак с Поклонской.

В конце интервью с Собчак предложила Поклонской сыграть "супер-игру", по правилам которой надо сделать выбор.

Собчак попросила Поклонскую представить военный трибунал, во время которого одного человека из предложенных надо казнить, а другого - помиловать.

"То есть одного под расстрел, а другого помилуем. Очень сложный выбор", - уточнила Собчак.

Выбирать Поклонской надо было между бывшим секретарем СНБО Украины Александром Турчиновым и пятым президентом Петром Порошенко.

"Так смотрю и... Хочется обоих - к стенке", - ответила Поклонская.

На это Собчак напомнила ей о правилах "игры", в рамках которых все-таки придется делать выбор.

Тогда Поклонская рассказала, что именно Турчинов приходил в крымскую прокуратуры в начале российской агрессии, поэтому она бы казнила его, а Порошенко "помиловала бы и отправила бы отбывать наказание на Колыму".

"Ну не казнить. Копать канал северо-крымский - воды нет", - посмеялась Поклонская.

Напомним, скандальная Поклонская решила вернуться в Украину.

Как сообщала Politeka, Поклонская огрызнулась на Украину и "получила" от МИД: "выдает желаемое за действительное".