Бывшая прокурор аннексированного Россией Крыма и так называемый депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская рассказала о своем видении приговора, который, по ее мнению, следует вынести украинским деятелям, якобы ответственным за "разжигание войны на Донбассе"
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на интервью Ксении Собчак с Поклонской.
В конце интервью с Собчак предложила Поклонской сыграть "супер-игру", по правилам которой надо сделать выбор.
Собчак попросила Поклонскую представить военный трибунал, во время которого одного человека из предложенных надо казнить, а другого - помиловать.
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"То есть одного под расстрел, а другого помилуем. Очень сложный выбор", - уточнила Собчак.
Выбирать Поклонской надо было между бывшим секретарем СНБО Украины Александром Турчиновым и пятым президентом Петром Порошенко.
"Так смотрю и... Хочется обоих - к стенке", - ответила Поклонская.
На это Собчак напомнила ей о правилах "игры", в рамках которых все-таки придется делать выбор.
Тогда Поклонская рассказала, что именно Турчинов приходил в крымскую прокуратуры в начале российской агрессии, поэтому она бы казнила его, а Порошенко "помиловала бы и отправила бы отбывать наказание на Колыму".
"Ну не казнить. Копать канал северо-крымский - воды нет", - посмеялась Поклонская.
Напомним, скандальная Поклонская решила вернуться в Украину.
Как сообщала Politeka, Поклонская огрызнулась на Украину и "получила" от МИД: "выдает желаемое за действительное".