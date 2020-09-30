Российский политик Владимир Жириновский сделал очередное скандальное заявление

В частности, он заявил, что наступила эра локальных военных столкновений, которыми якобы руководят из крупных западных столиц.

По прогнозам неадекватного политика, в центре этого хаоса окажутся Литва, Польша и Украина, которые якобы могут стать очагами жестоких локальных военных конфликтов. Об этом он заявил в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".

В духе пропагандистов Кремля, которые постоянно винят Запад во всех бедах, он начал обвинять Брюссель, Вашингтон и Анкару в эскалации конфликта между Азербайджаном и Арменией.

При этом ему померещилась холодная война, которая якобы начнется между США и Китаем. На этом фоне Жириновский начал призывать другие страны объединиться с Россией, которая будто бы "сумеет всех защитить от Китая и США".

"В это время у России остается только один вариант: под себя подтянуть весь оставшийся мир. Кто не хочет с Америкой, кто не хочет с Китаем – они могут как-то группироваться под Россию. Но локальные конфликты могут быть жестокими. Мы не будем бомбить Нью-Йорк, и Москву никто не будет бомбить. Но Киев будут бомбить, и Варшаву будут бомбить, и Вильнюс будут бомбить", - рассказал политик.

Политик заявил, что якобы война будет вестись за счет "малых стран, малых народов", к которым относится, в частности, и Нагорный Карабах, который станет горячей точкой, где будут погибать люди.

"Эти малые территории будут полыхать периодически, а мы здесь будем выражать соболезнования", - заявил Жириновский.

Напомним, что Жириновский размечтался услышать русский язык во всем мире.

Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.

Также Politeka писала, Жириновский взбесился из-за новых ракет США и пригрозил мерами.