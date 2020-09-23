Це вже за межею здорового глузду

Російський політик Володимир Жириновський заявив, що з США "пора закінчувати" в найближчі десятиліття

Зокрема, неадекватний політик вважає, що США перестануть існувати як держава через 15-20 років.

Про це він розмріявся під час прес-конференції з російськими журналістами (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Крім того, він заявив, що США – це "країна-барахолка", "країна-черкізон" і "з її існуванням пора закінчувати". Жириновський почав хвалитися "великою міццю" Росії заявивши, нібито у президента Дональда Трампа "немає більш потужної ракети, ніж у Росії". Він переконаний, що в майбутньому в США залишаться мексиканці або канадці, але не американці.

"Ніякої ракети потужнішої, ніж у нас, у Трампа немає. Взагалі нічого немає. Країна-барахолка, Країна - "черкізон", якій залишилося жити максимум 15-20 років. До мого сторіччя цієї держави не буде. Це буде подарунок, коли оголосять, що зникло, розформовано державу США. Її більше немає. З США пора закінчувати вже в найближчі десятиліття", - сказав Жириновський.

Також раніше повідомлялося, що Володимир Жириновський зробив черговий скандальний заклик.

Зокрема неадекватний політик публічно виступив проти Туреччини, закликавши Грецію і Францію змусити Туреччину "себе поважати" і якщо знадобитися зробити це силою.

Він висловив упевненість в тому, що європейцям варто "змусити" турків "себе поважати".

Нагадаємо, що Жириновський у нападі істерики "зменшив" Україну до трьох міст.

Як повідомляла Politeka, Жириновський знайшов винних усіх бід Росії в Україні і поплатився.

Також Politeka писала, несамовитий Жириновський знайшов нового ворога на карті світу.