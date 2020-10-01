Игорь Петренко в своем блоге на сайте издания «Комментарии» прокомментировал программу партии Андрея Пальчевского.

"Программа его политической силы является довольно простой и понятной. Она опирается на социальное направление и экономическое направление. Она является сконцентрированным отражением проблем общества. В ней мы не найдем сложных конструкций как у «Пропозиції» все максимально просто и близко к людям. Конечно, что больше понравится украинцам и почему они больше поверят будет определяться по результатам местных выборов», - считает он.

Также эксперт добавляет, что успешная местная кампания может дать толчок, который поможет партии «Перемога Пальчевського» попасть в Верховную Раду следующего созыва.

«Сейчас достаточно сложно прогнозировать результаты местных выборов, но тенденцию к их использованию в качестве трамплина для запрыгивание в первую лигу украинской политики трудно не заметить. При условии удовлетворительного результаты «Победа Пальчевского» и «Предложение» будут более прямолинейно раскачивать ситуацию с досрочными выборами. Но общим для них будет стремление создать локальную историю успеха, которую они будут демонстрировать избирателю как аргумент поддерживать именно их на будущих парламентских выборах», - подытожил он.

Напомним, согласно социологическим исследованиям «Перемога Пальчевського» уверенно преодолевает проходной барьер в Киевраду. А ее лидер выходит во второй тур.