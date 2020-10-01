Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему в Украине возросло количество заболевших на китайский вирус
По его мнению, увеличение количества больных в Украине связано с началом предвыборной кампании на местных выборах.
Об этом он заявил во время общения с журналистами в рамках рабочей поездки в Ровенскую область, сообщают на странице Офиса президента в Facebook.
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Глава государства положительно оценил первые шаги правительства по борьбе с вирусом, которые помогли сбить первую волну эпидемии. Однако, по его словам, после этого началась предвыборная местная кампания, которая стала причиной вспышки. Он отметил, что местная власть устроила цирк и за это поплатились украинцы.
"Мы видим социологию – какое влияние имеет вся эта политическая эйфория, этот политический цирк местной власти... Они хотят нравиться всем людям, которые живут в том или ином городе, населенном пункте. Но, вы знаете, сейчас мы видим более 4000 новых больных. 4000 – это игрушки, которые более чем на тысячу процентов увеличили количество больных", – сказал Зеленский.
Он возмутился, что местные власти накануне местных выборов пренебрегают карантинными правилами и организуют массовые мероприятия, которые становятся причиной увеличения количества больных.
Напомним про масштабные пожары в Харьковской и Луганской областях.
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