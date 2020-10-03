Банда Алексея Стукало и Елизаветы Павловой, которая много лет терроризирует жителей села Бузовая Киево-Святошинского района, попытается на местных выборах установить полный контроль над населенным пунктом. Об этом сообщает «Народная правда».

Главная цель Стукало и Павловой – захват местных земель – село находится в 10 км от Киева – и такой товар очень в цене.

Елизавета Павлова

Земельным рейдерством Алексей Стукало промышляет уже не первый год: выкупает за бесценок или отжимает у пенсионеров паи, а потом сдает агрохолдингам в аренду. По данным журналистов, он контролирует почти 14 га земли (общая стоимость участков по разным оценкам превышает 1 млн грн). Но его аппетиты растут.

Чтобы получить доступ к землям села Стукало продвигает в местные депутаты трех своих марионеток: Дмитрия Сороку, Людмилу Дударь и Романа Иванова.

Алексей Стукало

Сороке – 30 лет, он до сих пор сидит на шее у родителей-пенсионеров, нигде никогда не работал, высшего образования не имеет, малограмотен.

Дмитрий Сорока

Дударь - низкоквалифицированная медсестра и многодетная мать. По профессии практически не работала.

Роман Иванов – бывший проворовавшийся военный на пенсии.

Кроме того Стукало продвигает на должность старосты некоего Виктора Антонышина. Этот человек только недавно переехал в село, ни с кем не общается и нигде не работает. Со Стукало они соседи по подъезду.

Еще один занимательный участник местной избирательной гонки — Виктория Голимбевская. Бывшая учитель географии теперь стала местной шаманкой, которая увлекается различного рода гаданиями, заклинаниями и прочими ритуалами.

Фактически, Стукало с Павловой пытаются привести к власти послушных и безвольных марионеток, которые будут полностью от них зависеть.

Если их план сработает, в ближайшие годы жителей Бузовой ждет рейдерский беспредел и тотальное разграбление земель.