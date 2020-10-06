Украина готова дать согласие на открытие военной базы Великобритании на своей территории
Как передает Politeka, об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью ВВС.
Так, по словам главы МИД, Украина готова дать согласие на создание военной базы Великобритании. Она могла бы быть расположена в Николаевской области.
Кулеба отметил, что украинская сторона выступает за более тесное сотрудничество с британскими военными и рассматривает возможность размещения британских десантников на своей территории.
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"Если они там (в Николаевской области) десантируются и останутся, мы тоже не будем возражать. С первого дня российской агрессии Британия была рядом и оказывала практическую поддержку, и не только в военном плане", - сказал Кулеба.
Также он подчеркнул, что Киев и Лондон серьезно сотрудничают по многим вопросам. Британия проводит кропотливую работу независимо от того, что Лондон не присутствует в переговорной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.
По словам Кулебы, во время визита президента Украины Владимира Зеленского 7 и 8 октября в Великобританию планируется подписать соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между нашими странами.
"Документ очень большой, комплексный, по сути это новая рамка наших взаимоотношений. Во-вторых, будем очень серьезно говорить о сотрудничестве в секторе безопасности", - пояснил Кулеба.
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