Кулеба сказал, что Украина бы не стала возражать

Украина готова дать согласие на открытие военной базы Великобритании на своей территории

Как передает Politeka, об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью ВВС.

Так, по словам главы МИД, Украина готова дать согласие на создание военной базы Великобритании. Она могла бы быть расположена в Николаевской области.

Кулеба отметил, что украинская сторона выступает за более тесное сотрудничество с британскими военными и рассматривает возможность размещения британских десантников на своей территории.

"Если они там (в Николаевской области) десантируются и останутся, мы тоже не будем возражать. С первого дня российской агрессии Британия была рядом и оказывала практическую поддержку, и не только в военном плане", - сказал Кулеба.

Также он подчеркнул, что Киев и Лондон серьезно сотрудничают по многим вопросам. Британия проводит кропотливую работу независимо от того, что Лондон не присутствует в переговорной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.

По словам Кулебы, во время визита президента Украины Владимира Зеленского 7 и 8 октября в Великобританию планируется подписать соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между нашими странами.

"Документ очень большой, комплексный, по сути это новая рамка наших взаимоотношений. Во-вторых, будем очень серьезно говорить о сотрудничестве в секторе безопасности", - пояснил Кулеба.

Напомним, Россия приготовилась к "защите" Крыма от войск НАТО: "Дальнобойная артиллерия и...".

Как сообщала Politeka, войска НАТО обосновались в Украине.

Также Politeka рассказывала, корабли НАТО покинули Украину, но один срочно вернулся: всплыла настоящая причина, кадры.