Британія може допомогти Україні модернізувати флот

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Obozrevatel.

Так, посилаючись на польські видання, ЗМІ пишуть, що між Британією і Україною проводяться переговори з приводу модернізації українського військового морського флоту.

Зазначається, що переговори в цьому напрямку тривають вже довгий час, і зараз вони виходять на проміжний фініш - вже затверджується сама концепція модернізації флоту.

Мова йде про те, щоб створити дві повноцінні військово-морські бази, які будуть відповідати нормам НАТО з відповідною інфраструктурою. Бази повинні бути створені в Очакові і Бердянську.

Основою нового флоту мають стати катери різного призначення водотоннажністю до 500 тонн. Основою цього флоту повинні стати ракетні катери.

Відомо, що Британія готова виділити майже безвідсотковий кредит на створення двох баз і на будівництво необхідної кількості катерів.

Катери матимуть близько 50 метрів довжини, 400+ тонн водотоннажності і швидкість до 50 вузлів.

При цьому британці не тільки готові авансово профінансувати весь проєкт, але і повністю передати технології українським фахівцям.

Єдина умова англійців - будівництво не повинно відбуватися в Миколаєві.

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