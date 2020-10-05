Действующая власть фактически обрекла украинцев на массовое заболевание в самый опасный период - осенью и зимой

Это объясняется тем, что жесткий карантин из-за эпидемии китайского вируса в Украине был введен весной этого года. Об этом на своей странице в Facebook написал экономист Алексей Кущ.

При этом он пояснил, что осенью и зимой в Украине также присутствуют простудные заболевания, которые могут ухудшить ситуацию с заболевшими.

В то же самое время, Кабмин не собирается вводить новый жесткий карантин, обрекая украинцев, ведь заболевших будет в разы больше. Для украинцев решающий период вскоре наступит - будет зима и осень.

"Не стоит забывать, что и осенью, и зимой на коронавирус наложатся также эпидемии простудных и вирусных заболеваний. Получается, что 6% падение национальной экономики, ставшее следствием жесткого карантина, власть фактически спустила в унитаз. Правда, в голову закрадываются и не очень хорошие подозрения", - пишет эксперт.

Он припустил, что жесткий карантин власть могла ввести лишь для того, чтобы скрыть неминуемое падение украинской экономики, а не для того, чтобы уберечь украинцев. Кроме того, он обратил внимание на то, что украинская экономика начала падать еще до эпидемии.

"Еще одно возможное объяснение - власть пыталась создать себе путь к отступлению на случай, если падение рейтинга перед местными выборами будет катастрофичным. Впрочем, Украина переживет и это, можно даже не сомневаться. Вопрос в другом - как нам еще 4 года пережить этих иди*тов, оказавшихся у власти?", - риторически справшивает экономист, напомнив, что действующую власть придется терпеть 4 года.

Напомним, китайский вирус наносит новый удар, школы закрываются одна за другой.

Как сообщала Politeka, в Киеве массово закрывают школы и детсады, заявление Кличко.

Также Politeka писала, что дистанционка в школах на карантине вывела из себя украинцев.