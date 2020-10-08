Глава украинской делегации Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук высказался о документе, принятом по результатам саммита Украина-ЕС
По его мнению, этот документ показывает, что Европейский Союз в разрезе войны на Донбассе возлагает за нее ответственность не двух сторон, как раньше, а лишь России.
Об этом он заявил в комментарии "Радио Свобода".
Он также заявил, ранее говорили о двусторонней ответственности за конфликт, а ныне – только ответственность РФ. Как отметил Кравчук, в документе говорится о тех вещах, которые раньше не упоминались в подобных документах
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"Прочитал документ, принятый на встрече в Брюсселе, который называется "ЕС-Украина", и я там увидел очень много интересных вещей, которых раньше и в помине не писалось в таких документах. То есть, Европейский союз, европейское сообщество более внимательно, более глубоко с каждым годом смотрит на Украину", – заявил Кравчук.
Среди положительных вещей он отметил позицию по Донбассу и экономическое направление сотрудничества. Теперь ЕС снял с Украины ответственность за сражение на Донбассе.
"Если раньше, когда речь шла о Донбассе, говорили о двусторонней ответственности за войну, то есть России и Украины, то сейчас об Украине уже не упоминается – односторонняя ответственность и лежит на России. Это очень важно. Подтверждено с развитым толкованием такие вещи, как экономические связи, как безвиз, промышленный безвиз, подтверждено кибербезопасность", – отметил Кравчук.
Напомним, Кравчук напомнил США и Британии о невыполненных обещаниях перед Украиной.
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Как Politeka писала, что Кравчук объяснил, почему Минские договоренности нужно изменить.