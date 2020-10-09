Леонида Кравчука поставили во главе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулировании ситуации на Донбассе для того, чтобы этот процесс никак не продвигался вперед

Об этом в новом выпуске программы «НеДобрый вечер» рассказал ее ведущий Игорь Лесев.

Он отметил, что в Украине к первому президенту страны принято относится с большим почтением, ведь он без сомнения является важной исторической личностью. При этом ведущий напомнил о том, что политическая карьера Кравчука была не такой уж и успешной.

«То что именно он стал президентом Украины – это чистая случайность. Но то, что дальше произошло с Украиной – это уже его полная ответственность…При Кравчуке Украина потеряла статус ядерной державы. Тактические, а затем и стратегические ракеты были вывезены в Россию…При Кравчуке начался бунт Черноморского флота, заложивший все последующие проблемы с Крымом. При Кравчуке было про**ано Черноморское пароходство – крупнейшее в Европе. При Кравчуке началась дикая приватизация, заложившая олигархическую систему. При Кравчуке так и не появилась новая Конституция», - перечислил Лесев.

Он также отметил, что после президентства он уже не занимал ответственных постов, а сейчас бывшему президенту уже 86 лет, а это серьезный возраст.

«Если вы берете очень старого человека на должность главного переговорщика по Донбассу – то, наверное, это должен быть какой-то незаменимый специалист…И есть второй такой же логический вывод. Если стоит задача по**рить все – вы назначаете в переговорщики Леонида Кравчука», - подытожил ведущий.

Напомним, Кравчук объяснил, кто должен заменить Фокина в ТКГ: "Импровизация здесь недопустима".

Как сообщала Politeka, ЕС снял с Украины ответственность за сражение на Донбассе, Кравчук выдал детали: "Такого раньше не писали".

Также Politeka писала, что Кравчук напомнил США и Британии о невыполненных обещаниях перед Украиной.