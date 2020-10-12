Дети президента Владимира Зеленского ощущают сильное давление в учебном заведении

Об этом в эфире программы Світське життя призналась директор Новопечерской школы Зоя Литвин.

По ее словам, дети ощущают сильное давление из-за того, что их отец Владимир Зеленский - президент Украины.

Литвин также призналась Кате Осадчей, что дети Владимира Зеленского не могут себе позволить "полноценно быть детьми", поскольку даже опоздать в учебное заведение или забыть надеть галстук – недопустимо для них.

Директор школы также добавила, что в коллективе нет ощущения, что в учебном заведении учатся дети из публичных и известных семей.

Стоит отметить, что 7-летний Кирилл Зеленский пошел в первый класс в прошлом году, а Александре уже 12 лет.

Стоит отметить, что Владимир и Елена Зеленские не слишком любит афишировать личную жизнь, да и фото детей попадают в сеть крайне редко. Это в основном старые фото, которые сделаны несколько лет назад.

В интервью Владимир Зеленский все время очень тепло отзывается о своих детях и искренне ими восторгается.

По словам самого актера, его дочь Саша любит заниматься музыкой. Он говорил дочери, что без базового обучения вряд ли можно чего-то достичь, но она своим талантом доказывала ему обратное.

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