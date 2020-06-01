1 июня во всем мире отмечают День защиты детей. Владимир Зеленский рассказал о том, как изменилась жизнь его дочери и сына после победы их отца на выборах

Президент Украины откровенно рассказал об испытаниях своей семьи в фильме, который вышел по случаю его первой годовщины на посту. Глава государства признался, что для его родных много изменилось, а детям пришлось привыкать к новой жизни в условиях постоянной публичности.

Владимир и Елена Зеленские воспитывают двоих детей: 15-летнюю Александру и 7-летнего Кирилла. С момента победы их отца на выборах детям пришлось смириться с тем, что за ними постоянно следят миллионы украинцев. Кроме того, рядом с ним постоянно находится охрана. Зеленский пояснил, что она «не позволяет детям остаться сам на сам со своими мыслями».

«Мы научились так жить. Они понимают, что это ответственная страница в жизни нашей семьи. Есть какой-то дискомфорт от того, что нужно научиться жить, когда всегда рядом охрана. Ты не можешь проводить время в одиночестве, это прежде всего касается моих детей», - рассказал президент.

С такой жизнью нелегко было бы смириться и многим взрослым, а особенно тяжело изменения переносит старшая дочь Зеленского.

«Особенно моя дочка, для нее очень важно сейчас оставаться наедине со своими мыслями, мечтами. И это проблема, это дискомфорт», - признался Зеленский.

Ранее мы рассказывали о том, что Владимира Зеленского игнорируют жена и дочь. По словам главы государства, его старшая дочь сейчас находится в подростковом возрасте и ей, что весьма предсказуемо, как и всем тинейджерам хочется больше свободы, но из-за того, что ее отец президент страны – девочке редко удается укрыться от службы безопасности, да и вообще – внимание к их семье, разумеется, повышенное.

Напомним, Зеленский не удержался и на камеру выдал, что подарит своим женщинам.

Как сообщала Politeka, Зеленского игнорируют жена и дочь, президент удивил грустным признанием: "Не мешай нам".

Также Politeka писала, какой была первая леди Зеленская до президенства мужа: "Улыбчивая и ненакрашенная".