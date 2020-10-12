Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о перспективах мирного соглашения с Владимиром Путиным

Как передает Politeka.net, свой комментарий глава государства дал в интервью ВВС HARDtalk, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По словам украинского президента, такое решение поможет вернуть оккупированные территории.

"Я верю в это. В противном случае я бы не шел в президенты Украины. Это очень сложно, и здесь нам нужна помощь всего мира, это правда. Но я не теряю эту веру", - ответил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский в интервью Politico Europe озвучил мнение, что Украина никогда не сможет остановить войну на Донбассе, если не будет разговаривать с властями страны-агрессора - то есть с Владимиром Путиным.

Стоит отметить, что президент Украины уже неоднократно подвергался критике из-за желание вести переговоры с Путиным и "смотреть в глаза" - мол, говорить с террористами нельзя, и это ни к чему не приведет.

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