Под председательством Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля состоялось второе заседание рабочей группы по разработке Национальной экономической стратегии до 2030 года.

По ее результатам участники группы рассмотрели видение стратегии и техническое задание для проработки конкретных направлений стратегии экспертными группами, которые работают на платформе Центра экономического восстановления, пишет "Правительственный портал".

«Украина должна стать самой привлекательной страной экономических возможностей для инвестиций, инноваций, ведения бизнеса; лучшим местом для реализации творческого потенциала, воплощения идей и собственного развития. Необходимо сформировать конкурентоспособные условия для бизнеса и инвестиций и восстановить доверие к государству. Также мы должны выиграть конкуренцию за капитал на мировом рынке и стимулировать развитие инноваций и модернизацию секторов экономики для обеспечения их конкурентоспособности на международном рынке. И в конце концов способствовать развитию человеческого потенциала и выиграть конкуренцию за таланты», — заявил премьер-министр, открывая заседание рабочей группы.

Во время заседания координатор рабочей группы, исполнительный директор Центра экономического восстановления Кирилл Криволап презентовал материалы, над которыми сейчас идет работа по созданию Национальной экономической стратегии до 2030 года.

«Сегодня над созданием документа работают 20 экспертных групп по разным направлениям. Мы провели анализ тенденций развития экономики в Украине и в мире, проанализировали уже утверждены на государственном уровне стратегии, доктрины и Указ Президента Украины «О Цели устойчивого развития Украины на период до 2030 года». Безусловно, мы также учитываем изменения условий развития нашего государства, которые сложились в результате российской вооруженной агрессии против Украины, а также тенденции в образовании и медицине через мировую пандемию. Наша задача, чтобы документ, который будет разработан, максимально соответствовал вызовам настоящего и учитывал будущие изменения, которые мы сейчас можем прогнозировать», — отметил Кирилл Криволап.

К процессу разработки национальной экономической стратегии привлечены чиновники, ведущие специалисты из разных отраслей, ученые, международные аналитики, представители бизнеса.

Напомним, процесс создания Национальной экономической стратегии инициировал Премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время встречи с представителями украинского бизнеса. На встрече были определены семь векторов развития Украины, которые станут основой разработки стратегии. Среди них — стимулы для промышленности, агросектора, добычи, транспортные коридоры, стимулы для IT и R&D, инфраструктуры и внутренних перевозок, энергетического сектора. Инициативы, заложенные в стратегии, будут выделены в государственные целевые программы.