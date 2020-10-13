Андрей Билецкий считает, что Владимир Зеленский таким образом маскирует свои провалы
Как сообщает Знай.юа, об этом пишет в своем телеграм-канале Андрей Билецкий, назвав этот "Опрос по-презедентски".
"Зе придумал новый способ оправдать свои провалы на фронте, ватный курс на сдачу украинских интересов и дыру в бюджете страны. 25 октября он анонсировал всеукраинский "опрос" и "5 важных вопросов". Официально вопрос еще не озвучили. Думаю, что у простых украинцев будут спрашивать об амнистии для боевиков или запрете стрелять в ответ", - считает Андрей Билецкий.
Также лидер Нацкорпуса напоминает, что подобный опрос не больше, чем профанация, так как в законодательстве нет никаких предпосылок проведения такого мероприятия.
«Почти Аллина ровесница»: счастливый Галкин показал высокую красавицу, которая прижилась у них дома
Волочкова со сверкающим бюстом прижалась к стареющему партнеру, Басков аж покраснел: "Между двумя..."
Дан Балан дал волю чувствам рядом с горячей блондинкой, в сети раскрыли ее имя: "Наш кудряш!"
Каменских и Потап показали, как выглядели в молодости: "Леша с волосами, а Настя..."
"В украинском законодательстве нет юридических оснований для проведения такого опроса. Соответственно, если его результаты сфальсифицируют (а я уверен, что так и будет), никого не накажут. Зато потом под соусом "желание простых украинцев" Зе будет продвигать антиукраинские решения и действия на уровне государства. А офис Президента будет махать перед носом результатами этого "опроса". Закон о "референдуме" протащить не удалось – выкручиваются, как умеют", - считает Андрей Билецкий.
Также Андрей Билецкий отметил, что Национальный Корпус официально обращается к Зеленскому за объяснениями.