Андрей Билецкий считает, что Владимир Зеленский таким образом маскирует свои провалы

Как сообщает Знай.юа, об этом пишет в своем телеграм-канале Андрей Билецкий, назвав этот "Опрос по-презедентски".

"Зе придумал новый способ оправдать свои провалы на фронте, ватный курс на сдачу украинских интересов и дыру в бюджете страны. 25 октября он анонсировал всеукраинский "опрос" и "5 важных вопросов". Официально вопрос еще не озвучили. Думаю, что у простых украинцев будут спрашивать об амнистии для боевиков или запрете стрелять в ответ", - считает Андрей Билецкий.

Также лидер Нацкорпуса напоминает, что подобный опрос не больше, чем профанация, так как в законодательстве нет никаких предпосылок проведения такого мероприятия.

"В украинском законодательстве нет юридических оснований для проведения такого опроса. Соответственно, если его результаты сфальсифицируют (а я уверен, что так и будет), никого не накажут. Зато потом под соусом "желание простых украинцев" Зе будет продвигать антиукраинские решения и действия на уровне государства. А офис Президента будет махать перед носом результатами этого "опроса". Закон о "референдуме" протащить не удалось – выкручиваются, как умеют", - считает Андрей Билецкий.

Также Андрей Билецкий отметил, что Национальный Корпус официально обращается к Зеленскому за объяснениями.