Жена и сын бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана заразились китайским вирусом

Об этом сам политик рассказал в социальной сети Фейсбук, опубликовав соответствующее видео, передает Politeka.net. Чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу вниз.

Несмотря на то, что тест самого Гройсмана пока что негативный, он решил уйти на самоизоляцию.

«Я понимаю, что наша семья сегодня передивает то, что переживают десятки тысяч украинских семей. Но сегодня, как никогда, очень важно, чтобы мы уделили внимание, заботу и свою любовь тем, кто заболел, кому сегодня трудно. Важно быть с ними рядом», – подчеркнул экс-премьер и сообщил, что принял решение оставаться во время болезни близких людей дома, чтобы «вместе проходить это испытание».

В связи с возникшей ситуацией он отменил ближайшие встречи и поездки.

Кроме того, политик пожелал скорейшего выздорвления всем, кто сейчас болеет.

«Эта болезнь делает людей не только больными, но и одинокими. Потому что у них есть ограничения, к ним нельзя подходить. Поэтому давайте, если у нас есть такая возможность, будем рядом со своими родными, близкими, друзьями. Со всеми, кто болеет и нуждается в нашей поддержке», – добавил он.

Важливо приділити увагу тим, хто зараз хворіє Дорогі друзі! На жаль, з минулого тижня моя дружина і мій син хворіють на коронавірус. Зрозуміло, що як людина, яка контактує із хворими на COVID, щоб нікого не наражати на небезпеку я зобов’язаний дотримуватись режиму самоізоляції і тому скасував усі свої зустрічі, робочі поїздки. Це трошки згодом. Розумію, що сьогодні наша родина переживає все те, що переживають десятки тисяч українських родин. Але сьогодні, як ніколи, дуже важливо, щоб ми приділили увагу, турботу і свою любов тим, хто захворів, кому сьогодні важко. Важливо бути з ними поруч. Тому я прийняв рішення залишитись разом зі своєю дружиною, зі своїм сином вдома і ми разом будемо проходити це випробування. Сьогодні ми маємо бути поруч з тими, хто цього потребує. Тому я всім бажаю, перш за все, міцного здоров’я. Дуже хотів би, щоб усі, хто хворіє, швидко одужали. І зрозуміло, що ця хвороба робить людей не тільки хворими, а ще й одинокими. Тому що в них є обмеження, до них не можна підходити. Тому давайте, якщо в нас є така можливість, будемо поряд зі своїми рідними, близькими, друзями. Зі всіма, хто хворіє і потребує нашої підтримки. І також підтримки українських лікарів. Їм сьогодні і фізично, і морально важко. Але я знаю, що ми, українці, сильні і ми все пройдемо гідно. Тому всім успіхів та міцного здоров’я! Gepostet von Volodymyr Groysman am Sonntag, 18. Oktober 2020

Гройсман призвал поддержать украинских врачей, которым сейчас морально и физически тяжело, а напоследок пожелал всем успехов и крепкого здоровья.

Тем временем в Верховной Раде увеличилось количество людей, заболевших COVID-19. По словам спикера парламента Дмитрия Разумкова, общее количество заболевших приблизилось к отметке в 100 человек.

Напомним, в МОЗ раскрыли неожиданную стоимость вакцины от китайской заразы для украинцев: "предварительная цена...".

Как сообщала Politeka, карантин закручивает гайки: учиться в вузах придется дистанционно.

Также Politeka писала, что врач предупредил украинцев об опасности вируса для организма: "Вызывает болезни на 10 лет раньше".