Жена и сын бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана заразились китайским вирусом
Об этом сам политик рассказал в социальной сети Фейсбук, опубликовав соответствующее видео, передает Politeka.net. Чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу вниз.
Несмотря на то, что тест самого Гройсмана пока что негативный, он решил уйти на самоизоляцию.
«Я понимаю, что наша семья сегодня передивает то, что переживают десятки тысяч украинских семей. Но сегодня, как никогда, очень важно, чтобы мы уделили внимание, заботу и свою любовь тем, кто заболел, кому сегодня трудно. Важно быть с ними рядом», – подчеркнул экс-премьер и сообщил, что принял решение оставаться во время болезни близких людей дома, чтобы «вместе проходить это испытание».
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В связи с возникшей ситуацией он отменил ближайшие встречи и поездки.
Кроме того, политик пожелал скорейшего выздорвления всем, кто сейчас болеет.
«Эта болезнь делает людей не только больными, но и одинокими. Потому что у них есть ограничения, к ним нельзя подходить. Поэтому давайте, если у нас есть такая возможность, будем рядом со своими родными, близкими, друзьями. Со всеми, кто болеет и нуждается в нашей поддержке», – добавил он.
Гройсман призвал поддержать украинских врачей, которым сейчас морально и физически тяжело, а напоследок пожелал всем успехов и крепкого здоровья.
Тем временем в Верховной Раде увеличилось количество людей, заболевших COVID-19. По словам спикера парламента Дмитрия Разумкова, общее количество заболевших приблизилось к отметке в 100 человек.
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