Россияне возмутились заявлением президента Турции Реджепа Эрдогана о том, что Москва оккупировала территорию Крыма

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Диалог".

Так, жители России требуют от Кремля реакции на заявление турецкого лидера относительно аннексии Крыма.

В социальных сетях жители РФ возмутились заявлением президента Турции Реджепа Эрдогана о том, что власть Турции не признает Крым территорией России, считая, что Москва оккупировала украинский полуостров в 2014 году.

Как известно, накануне турецкий лидер во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что официальная Анкара поддерживает территориальную целостность и неприкосновенность международных границ украинского государства, полноправной частью которого является в том числе Крым. Эрдоган добавил, что Анкара не признает аннексию полуострова и вместе с Украиной будет "поддерживать крымских татар".

Такие слова президента Турции возмутили россиян, и в комментариях они начали активно критиковать поддержку Украины со стороны Турции, требуя от Москвы немедленной реакции. Более того, россияне недовольны тем, что Кремль отмалчивается и никак не реагирует на "удары" от Турции в Нагорном Карабахе.

Как известно, Россия считает Крымский полуостров своей территорией после незаконного референдума, проведенного в марте 2014 года.

Напомним, местные жители бегут из оккупированного Крыма из-за массовых проблем.

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