Лидер «Громадской силы» Загид Краснов в соцсетях выложил видео, в котором заявил, что если Борис Филатов боится выйти с ним на дебаты один на один, то может взять с собой Геннадия Корбана.

Как известно, Краснов и Филатов являются главными оппонентами на предстоящих выборах мэра в Днепре, и 16 октября лидер партии «Громадська сила» официально вызвал действующего городского голову на дебаты. Однако, Филатов отмалчивается.

«Вы всё никак не решитесь дать ответ на мой вызов. Согласитесь, твердость и решительность - это не про вас. Вас пугает сама мысль, что в прямом эфире с сильным оппонентом вы будете выглядеть жалким и ничтожным. Хотя это и есть ваша сущность, - заявил Краснов. - Вам куда привычнее оскорблять, унижать и посылать в соцсетях женщин. Чьих-то матерей и жен. Вам привычнее назвать пенсионера старым бараном и послать туда же, куда и женщин. В вашем стиле – прятаться за спинами проплаченных журналистов, которые обливают грязью ваших оппонентов. А дебаты – это совсем другое. Тут нужно смотреть оппоненту в глаза. И держать удар».

При этом Краснов пояснил, почему призывает прийти Филатова на дебаты именно в паре с Корбаном.

Борис Альбертович, боишься сам? Бери с собой шефа и выходи на дебаты Gepostet von Загид Краснов am Montag, 19. Oktober 2020

«Я могу сказать вам в лицо, кто вы есть. А вы не можете себе этого позволить. В этом и беда нашего города, что в Днепре мэр – марионетка и говорящая голова, которая ничего не решает. А все решает человек из «Амстердама» – Геннадий Корбан, - отметил Краснов. - Борис Альбертович, если вы боитесь выходить на дебаты один, то можете взять с собой того, кто вами руководит - Геннадия Корбана. Пусть вам подсказывает и стоит рядом. Может в этом случае у вас хватит смелости принять мой вызов. Я готов и к таким дебатам».