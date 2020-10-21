Скандалом закончилась встреча с жителями города Славянска кандидата в мэры этого города Павла Придворова и нардепов Наталии Королевской и Нестора Шуфрича

Как пишут очевидцы в соцсетях, на встрече в Славянске кандидата в мэры, когда жители задавали свои вопросы, Шуфрич стал хамить людям, сообщает Диалог.UA.

Видео, снятое во время этой встречи, опубликовано в Facebook-группе "Славянск - лучший город!" (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Встреча с избирателями, во время которой произошел скандал, проходила в микрорайоне Химик. Жители города упрекали Придворова и нардепов в стремлении постоянно соответствовать конъюнктуре. В частности, Наталье Королевской припомнили ее активное сотрудничество с разными партиями.

"Я мог бы ответить на каждую вашу реплику, но из уважения к людям, которые здесь собрались, я не буду даже на вас время тратить. Не несите ахинею", - заявил нардеп Нестор Шуфрич в ответ на реплики собравшихся жителей Славянска.

Горожане пытались задавать вопросы Шуфричу и Королевской. Но нардепы, поняв, что события обретают неблагоприятный для них оборот, покинули место проведения мероприятия, буквально убежав от жителей Славянска.

"Почему он не может ответить на эти вопросы? Пусть встанет и ответит. Позор! Позор!" - кричали горожане.

