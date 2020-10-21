Недовольные ветераны АТО высказали претензии главе фракции "Слуга народа" в связи с его заявлением о возможном сокращении армии

Как передает Politeka.net, об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.



Встреча украинских воинов и нардепа произошла на пероне в городе Константиновка, куда "Слуги народа" прибыли для дальнейшего пребывания на Донбассе.

Один с ветеранов обвинил нардепа в том, что он выступает за разрушение украинской армии.

"Ты же сам был волонтером, как тебе пришла в голову такая мысль?", - заявил боец.

Арахамия ответил, что поддержал тогда эксперта, который выступил за сокращение соотношения небоевого состава к боевому поскольку сейчас в Украине 40% армии - не боевой состав.

"Я из комитета нацбезопасности и обороны, мы распределяем бюджет. 90% - это просто зарплаты и 10 % на новое вооружение. Ты же прекрасно понимаешь, что без нового вооружения армия боеспособней не станет. И для этого надо большую часть увеличивать на вооружение", - заявил глава фракции"Слуга народа".

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