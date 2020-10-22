Политический видеоблогер Вадим Карасёв рассказал о том, почему сейчас для Украины бесполезен курс на вступление в Евросоюз.

По мнению обозревателя, сама эта организация – порождение уходящей эпохи, когда государства мира стремились действовать в союзе между собой, сообща достигая общих целей. Сейчас же настало время, которое Карасёв назвал неоимперским – в нём каждая страна сама выстраивает собственную политическую стратегию. В Киеве всегда должны помнить об этом.

Один из таких игроков – Великобритания, которая отделилась от Евросоюза, но и ролью младшего партнёра США тоже тяготится, помня о своём имперском прошлом.

«Великобритания начинает активно проявлять свои имперские амбиции. Это ей, вполне оправданно, позволяют собственная разведка, военные и британские имперские традиции. Все это не может не оказывать влияния на формирование внешней политики, в том числе и на территории Черноморско-Каспийского региона», - говорит Карасёв.

Вадим Карасёв: зачем Великобритании военные базы в Украине?

Польша также не скрывает свои великодержавные амбиции.

«Понятное дело, запад Украины был частью польского государства, и польские помещики участвовали в эксплуатации украинского крестьянства. Не только в социальном гнете, но и религиозном», - напомнил Вадим Карасёв.

Он уверен, что разумное выстраивание отношений с Польшей и вообще с Европой невозможно для Украины без учёта этого фактора.

Нельзя сбрасывать со счетов и Турцию. «Сегодняшнее турецкое правительство и Эрдоган говорит о том, что Крым украинский, но и турецкий», - указал блогер.

По его убеждению, процесс возвращения Крыма Украине не сможет пройти без участия Турции, которая будет активно продвигать в этом деле свои интересы, в частности, через свою крымско-татарскую диаспору, которая насчитывает более полутора миллионов человек.

Таким образом, Украина оказалась зажата между четырьмя империализмами – британским, польским, российским и турецким. Исходя из этого, и нужно планировать внешнеполитическую стратегию.

«Сможем ли мы правильно использовать преимущества этой малой акции, которая может стать золотой, в борьбе между региональными державами? Тут придется все-таки нам думать, как выжить в этих ново имперских условиях и как не потерять свою державность», - резюмирует Карасёв.

Ранее сообщалось, что Украина присоединилась к европейским санкциям против режима Александра Лукашенко в Беларуси.

А президент Владимир Зеленский заверил, что Украина движется к полноправному членству в ЕС.