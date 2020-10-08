Президент України Володимир Зеленський розповів про результати саміту у Брюсселі
Як передає Politeka, на Telegram-каналі глави держави зазначається, що цей саміт "дав конкретику".
Зеленський наголосив, що Україна впевнено йде до повноправного членства у Євросоюзі, і саме це є головним підсумком зустрічей у Брюсселі.
Крім того, за словами президента, Україна отримає "промисловий безвіз", що дасть більше можливостей для українського експорту.
Урізання пенсій до 1600 гривень, українців попередили про нові проблеми: "Ті, хто старше 35 років..."
"Я була не одна": коханка Тарзана вирішила добити Наташу Корольову новою порцією одкровень
У Мережі обговорюють третю вагітність Олени Кравець із "Квартал 95": "Ви така красива"
"Це Асмус за столом?": схудлого Гаріка Харламова в ресторані публічно осоромили
"Вже почала роботу відповідна експертна місія. Тобто більше ринків збуту, більше конкурентних можливостей, більше робочих місць, більше технологій", - йдеться в повідомленні.
Також Зеленський розповів, що Україна отримає "відкрите небо" - найближчим часом буде підписана Угода про спільний авіапростір з ЄС.
За словами глави держави, Євросоюз підтвердив, що допоможе Україні отримати справжню вакцину від коронавірусу, коли вона з'явиться й не викликатиме сумнівів у вчених.
"Тому не раджу дуже вірити в передвиборчі "ініціативи" окремих циніків, які вже вакцинувалися неперевіреними засобами", - звернувся Зеленський до українців.
Що ж стосується безвізу, за словами Зеленського, були "повністю зняті побоювання" щодо цього питання.
Нагадаємо, Зеленський звернувся до ЄС із закликом через Україну.
Як повідомляла Politeka, Зеленський повідав, яке спілкування веде з Путіним.
Також Politeka писала, що Зеленський попередив українців про "нелюбимий" режим.