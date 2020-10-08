Президент України Володимир Зеленський розповів про результати саміту у Брюсселі

Як передає Politeka, на Telegram-каналі глави держави зазначається, що цей саміт "дав конкретику".

Зеленський наголосив, що Україна впевнено йде до повноправного членства у Євросоюзі, і саме це є головним підсумком зустрічей у Брюсселі.

Крім того, за словами президента, Україна отримає "промисловий безвіз", що дасть більше можливостей для українського експорту.

"Вже почала роботу відповідна експертна місія. Тобто більше ринків збуту, більше конкурентних можливостей, більше робочих місць, більше технологій", - йдеться в повідомленні.

Також Зеленський розповів, що Україна отримає "відкрите небо" - найближчим часом буде підписана Угода про спільний авіапростір з ЄС.

За словами глави держави, Євросоюз підтвердив, що допоможе Україні отримати справжню вакцину від коронавірусу, коли вона з'явиться й не викликатиме сумнівів у вчених.

"Тому не раджу дуже вірити в передвиборчі "ініціативи" окремих циніків, які вже вакцинувалися неперевіреними засобами", - звернувся Зеленський до українців.

Що ж стосується безвізу, за словами Зеленського, були "повністю зняті побоювання" щодо цього питання.

Нагадаємо, Зеленський звернувся до ЄС із закликом через Україну.

Як повідомляла Politeka, Зеленський повідав, яке спілкування веде з Путіним.

Також Politeka писала, що Зеленський попередив українців про "нелюбимий" режим.