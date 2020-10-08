Президент України Володимир Зеленський розповів про результати саміту у Брюсселі

Як передає Politeka, на Telegram-каналі глави держави зазначається, що цей саміт "дав конкретику".

Зеленський наголосив, що Україна впевнено йде до повноправного членства у Євросоюзі, і саме це є головним підсумком зустрічей у Брюсселі.

Крім того, за словами президента, Україна отримає "промисловий безвіз", що  дасть більше можливостей для українського експорту.

Популярні новини зараз

Урізання пенсій до 1600 гривень, українців попередили про нові проблеми: "Ті, хто старше 35 років..."

"Я була не одна": коханка Тарзана вирішила добити Наташу Корольову новою порцією одкровень

У Мережі обговорюють третю вагітність Олени Кравець із "Квартал 95": "Ви така красива"

"Це Асмус за столом?": схудлого Гаріка Харламова в ресторані публічно осоромили
Показати ще

"Вже почала роботу відповідна експертна місія. Тобто більше ринків збуту, більше конкурентних можливостей, більше робочих місць, більше технологій", - йдеться в повідомленні.

Також Зеленський розповів, що Україна отримає "відкрите небо" - найближчим часом буде підписана Угода про спільний авіапростір з ЄС.

За словами глави держави, Євросоюз підтвердив, що допоможе Україні отримати справжню вакцину від коронавірусу, коли вона з'явиться й не викликатиме сумнівів у вчених.

"Тому не раджу дуже вірити в передвиборчі "ініціативи" окремих циніків, які вже вакцинувалися неперевіреними засобами", - звернувся Зеленський до українців.

швидка лікар коронавірус

Що ж стосується безвізу, за словами Зеленського, були "повністю зняті побоювання" щодо цього питання.

Нагадаємо, Зеленський звернувся до ЄС із закликом через Україну.

Як повідомляла Politeka, Зеленський повідав, яке спілкування веде з Путіним.

Також Politeka писала, що Зеленський попередив українців про "нелюбимий" режим.