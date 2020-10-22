Кандидат на пост мера Києва Сергій Гусовський розкритикував систему комунальних підприємств у столиці

На думку політика, вони слугують прикриттям для численних хабарницьких схем. Про це він заявив у ефірі телеканалу “Прямий”.

“В Києві близько 2000 комунальних підприємств. Це ідеальний інструментарій, щоб через них непрозорі тендери або навіть без тендерів робити закупівлі. А тоді у нас виникають питання: добре, що побудували скляний міст, чи ні? В принципі, добре. Але, ймовірно, якби цей міст не будували під день Києва і не гнали роботи, скасовуючи тендери, то за ці кошти можна було б побудувати міст і 3 дитячих садки”, – наголосив Гусовський.

Політик переконаний: функції більшості комунальних підприємств потрібно передати малому та середньому бізнесу через чітку та прозору систему тендерів.

Тільки так, на його думку, місто зможе ефективно боротися з корупцією: “Сьогодні ми обговорюємо одні прізвища корупціонерів, завтра прийдуть інші. Якщо система не змінюється, не усувається сама причина проблеми. Забираючи такий інструментарій, як комунальні підприємства, ми дійсно багато кого позбавимо можливості красти”.

Нагадаємо, що за даними порталу Київської міської ради у столиці налічується 1900 комунальних підприємств з активами загальною вартістю 172,7 млрд грн.