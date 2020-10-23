Мама лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко заразилась "китайским" вирусом

Об этом сообщили источники изданию "РБК-Украина".

По данным, болезнь у 83-летней Людмилы Телегиной протекает очень тяжело.

Отметим, что не так давно и сама Юлия Владимировна переболела страшным недугом.

Политик призвала всех быть осторожными и подчеркнула, что вирус - это непредсказуемая болезнь.

"У одного из членов моей семьи вообще никаких симптомов не было, просто тесты были положительные. Дети уже тяжело болели, внуки прошли более-менее легонько, а я попала так, честно вам говорю, страшно стало просто, что происходило. Поэтому просто берегите себя, желательно не играть в эту рулетку, лучше защититься", - заявила Тимошенко в одном из интревью.

Ранее, стало известно, что в Верховной Раде увеличилось количество людей, заболевших "китайским" вирусом.

Дмитрий Разумков отметил, что общее количество приблизилось к отметке в 100 человек.

"Более 20 человек всего переболело в аппарате, также у нас несколько человек дополнительно заболели этой неделе. Я думаю, что мы где-то до 30 доходим уже, это по аппарату. По народным депутатам последние показатели сегодня не готов сказать, но до 60 всего преодолели или болеют и почти каждый день у нас — дополнительные больные", - рассказал спикер парламента.

Напомним, Тимошенко подкосил китайский вирус: что известно на данный момент.

Как сообщала Politeka, китайский вирус у Тимошенко подтвердился, стало известно о ее состоянии: "к сожалению...".



