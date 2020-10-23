Мама лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко заразилась "китайским" вирусом
Об этом сообщили источники изданию "РБК-Украина".
По данным, болезнь у 83-летней Людмилы Телегиной протекает очень тяжело.
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Отметим, что не так давно и сама Юлия Владимировна переболела страшным недугом.
Политик призвала всех быть осторожными и подчеркнула, что вирус - это непредсказуемая болезнь.
"У одного из членов моей семьи вообще никаких симптомов не было, просто тесты были положительные. Дети уже тяжело болели, внуки прошли более-менее легонько, а я попала так, честно вам говорю, страшно стало просто, что происходило. Поэтому просто берегите себя, желательно не играть в эту рулетку, лучше защититься", - заявила Тимошенко в одном из интревью.
Ранее, стало известно, что в Верховной Раде увеличилось количество людей, заболевших "китайским" вирусом.
Напомним, Тимошенко подкосил китайский вирус: что известно на данный момент.
Как сообщала Politeka, китайский вирус у Тимошенко подтвердился, стало известно о ее состоянии: "к сожалению...".