В армянском сегменте соцсетей призвали бойкотировать товары из Украины после того, как Зеленский встретился с Эрдоганом

Так, в социальной сети Фейсбук набирает обороты акция «Не покупайте украинские товары», передает Politeka.net.

По словам авторов инициативы, деньги, которые будут выручены за эту продукцию, пойдут на вооружение турок, поскольку двигатели турецких беспилотников Bayraktar производятся в Украине.

На коллаже, который «венчает» публикацию, – Эрдоган возле упомянутого БПЛА, а также товары, которые армянам советуют не покупать. В основном, это кондитерские изделия и алкогольные напитки.

Волну народного возмущения подняли визит президента Украины Владимира Зеленского в Анкару и заключение 16 октября рамочного военного соглашения между правительствами.

Отметим, что от турецкой продукции армянские супермаркеты отказались еще три недели назад. Что касается товаров из Украины, то, по словам администраторов крупных торговых сетей, вполне вероятно, что речь идет не о полном прекращении импорта, а лишь о бойкоте.

Так, председатель общественной организации "Информированный и защищенный потребитель" Бабкен Пипоян заявил в комментарии журналистам, что из Украины импортируются в основном продовольственные товары, которые легко и плавно можно заменить на местную продукцию и импорт из других стран.

Ранее мы писали о том, что в Азербайджане поблагодарили Украину, Пакистан, Израиль и Турцию за поддержку. Так, над воротами в одном из сел, азербайджанцы повесили флаги стран, поддержавших их страну в борьбе за освобождение оккупированных территорий.

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