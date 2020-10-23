В состав команды партии "Громадський рух Миколи Томенка "Рідна країна" входят профессионалы из разных сфер

За 2 дня состоится одно из главных событий этого года – 25 октября в Украине пройдут Местные выборы-2020, пишет "Знай". Возможность повлиять на дальнейшее развитие собственного города или поселка, несмотря на неустанное распространение опасного вируса планируют использовать тысячи украинцев, отдав свой голос за того или иного кандидата. И особенно остро этот вопрос воспринимается жителями столицы, поскольку большинство киевлян хочет получить по-настоящему хозяйственного мэра, который быстро наведет порядок и с аварийными инженерными коммуникациями, и с мостами-"долгостроями".

Именно эти и ряд других, не менее вопиющих и важных для жителей Киева, вопросов стоят в приоритете команды Политической партии "Общественное движение Николая Томенко "Родная страна"".

"Наша команда состоит из профессионалов в различных сферах жизнедеятельности города. В наших списках нет ни одного действующего депутата Киевсовета и чиновников КГГА, представителей олигархов и застройщиков, их жен, детей или родственников", – отмечает председатель киевской городской партийной организации "Рідна країна" Александр Федоренко.

Лидер партии Николай Томенко, который вместе с командой разработал перспективную программу действий в городе-мегаполисе, есть среди кандидатов на пост будущего мэра столицы.

"С Николаем Томенко, который баллотируется на пост мэра, я лично сотрудничаю уже более 10 лет – это профессиональный, порядочный человек, известный своей патриотической и антикоррупционной позицией. Даже, находясь во власти, он не запятнал своей репутации ни одним коррупционным скандалом, а за свои убеждения потерял мандат народного депутата", – отмечает юрист, председатель ОО "Муниципальная лига Киева" Александр Федоренко.