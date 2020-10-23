В состав команды партии "Громадський рух Миколи Томенка "Рідна країна" входят профессионалы из разных сфер

За 2 дня состоится одно из главных событий этого года – 25 октября в Украине пройдут Местные выборы-2020, пишет "Знай". Возможность повлиять на дальнейшее развитие собственного города или поселка, несмотря на неустанное распространение опасного вируса планируют использовать тысячи украинцев, отдав свой голос за того или иного кандидата. И особенно остро этот вопрос воспринимается жителями столицы, поскольку большинство киевлян хочет получить по-настоящему хозяйственного мэра, который быстро наведет порядок и с аварийными инженерными коммуникациями, и с мостами-"долгостроями".

Именно эти и ряд других, не менее вопиющих и важных для жителей Киева, вопросов стоят в приоритете команды Политической партии "Общественное движение Николая Томенко "Родная страна"".

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"Наша команда состоит из профессионалов в различных сферах жизнедеятельности города. В наших списках нет ни одного действующего депутата Киевсовета и чиновников КГГА, представителей олигархов и застройщиков, их жен, детей или родственников", – отмечает председатель киевской городской партийной организации "Рідна країна" Александр Федоренко.

Олександр Федоренко, Шевченківський район, 13 округ

Олександр Федоренко, юрист, голова ГО "Муніципальна ліга Києва" Шевченківський район, 13 округ

Gepostet von Громадський рух Миколи Томенка «Рідна країна» am Mittwoch, 21. Oktober 2020

Лидер партии Николай Томенко, который вместе с командой разработал перспективную программу действий в городе-мегаполисе, есть среди кандидатов на пост будущего мэра столицы.  

"С Николаем Томенко, который баллотируется на пост мэра, я лично сотрудничаю уже более 10 лет – это профессиональный, порядочный человек, известный своей патриотической и антикоррупционной позицией. Даже, находясь во власти, он не запятнал своей репутации ни одним коррупционным скандалом, а за свои убеждения потерял мандат народного депутата", – отмечает юрист, председатель ОО "Муниципальная лига Киева" Александр Федоренко.