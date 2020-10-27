У заместителей председателя Офиса президента Андрея Ермака подтвердился "китайский" вирус
Как передает Politeka.net, об этом сообщила одна из заболевших Юлия Ковалив на своей страничке в Facebook.
По ее словам, на данный момент ее состояние удовлетворительное.
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Еще один случай подтвердила пресс-секретать Владимира Зеленского Юлия Мендель в комментарии "УП".
"Два человека из Офиса Президента – Юлия Ковалив и Андрей Смирнов – имеют положительные тесты на COVID-19. Они находятся на самоизоляции", - сообщила Мендель.
Напомним, по состоянию на утро 27 октября в Украине вирус подтвердили у 6 677 человек.
Всего за время пандемии в стране зафиксировали заболеваемость у 355 601 человека, среди них 20 843 ребенка и 21 812 медработников.
Ранее, детский врач и телеведущий Евгений Комаровский предупредил украинцев о новом ухудшении эпидемиологической ситуации в стране.
По его прогнозам, резкий рост заболеваемости произойдет, скорее всего, с середины октября – с началом отопительного сезона.
Напомним, доктор Комаровский рассказал, как повысить иммунитет: об этом должен знать каждый.
Как сообщала Politeka, Комаровский рассказал украинцам, когда закончится мучительный карантин.
Также Politeka писала, что Комаровский предупредил украинцев о последствиях эпидемии.