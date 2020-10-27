У заместителей председателя Офиса президента Андрея Ермака подтвердился "китайский" вирус

Как передает Politeka.net, об этом сообщила одна из заболевших Юлия Ковалив на своей страничке в Facebook.

По ее словам, на данный момент ее состояние удовлетворительное.

"Наша семья также пополнила неутешительную статистику. К сожалению, вместе с мужем и детьми получили положительные тесты на COVID19. Несмотря на то, что мы четко придерживались всех санитарных норм, эта болезнь не обошла и нас стороной", - поделилась Юлия Ковалив.

Еще один случай подтвердила пресс-секретать Владимира Зеленского Юлия Мендель в комментарии "УП".

"Два человека из Офиса Президента – Юлия Ковалив и Андрей Смирнов – имеют положительные тесты на COVID-19. Они находятся на самоизоляции", - сообщила Мендель.

Напомним, по состоянию на утро 27 октября в Украине вирус подтвердили у 6 677 человек.

Всего за время пандемии в стране зафиксировали заболеваемость у 355 601 человека, среди них 20 843 ребенка и 21 812 медработников.

Ранее, детский врач и телеведущий Евгений Комаровский предупредил украинцев о новом ухудшении эпидемиологической ситуации в стране.

По его прогнозам, резкий рост заболеваемости произойдет, скорее всего, с середины октября – с началом отопительного сезона.

Напомним, доктор Комаровский рассказал, как повысить иммунитет: об этом должен знать каждый.

Как сообщала Politeka, Комаровский рассказал украинцам, когда закончится мучительный карантин.

Также Politeka писала, что Комаровский предупредил украинцев о последствиях эпидемии.



